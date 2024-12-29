Чем отличается гражданский противогаз от общевойскового
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Чем отличается гражданский противогаз от общевойскового

29 декабря 2024

По конструкции, уровню защиты и области применения все противогазы можно разделить на две большие категории – гражданские и армейские. Первые предназначены для проведения различны работ в условиях повышенной загрязненности воздуха различными продуктами технологических процессов, например, на химических производства, при техногенных авариях и т.п.

Армейские противогазы предназначены для выполнения боевых задач при проведении боевых операций, на марше или в местах дислокации подразделения при применении противником отравляющих веществ. Они обладают более высокими характеристиками защиты

Назначение и конструкция гражданского противогаза

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Любой гражданский противогаз предназначен для защиты органов дыхания от воздушных масс с повышенной концентрацией вредных примесей или ядовитых элементов в результате нарушения технологического процесса, например, несанкционированной или аварийной утечки вредных веществ.

Конструкция гражданского противогаза (в зависимости от уровня защиты) включает следующие элементы:

  • Лицевая маска. Её конструкция зависит от типа противогаза, она может полностью или частично закрывать лицо.
  • Контейнер (банка) с фильтрующим или генерирующим элементом.
  • В некоторых конструкция имеется соединительный шланг.
  • Сумка для переноски фильтрующего элемента или система крепления генерирующего патрона.
  • Некоторые типы противогазов снабжаются элементами обслуживания и профилактики.

Назначение и конструкция общевойскового противогаза

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Армейские (общевойсковые) противогазы обычно представляют более сложную конструкцию, так как в них приходится выполнять свои специфически задачи, например, ведение боевых действий.

Основные элементы конструкции практически не отличаются от общегражданских противогазов.

Они имеют:

  • Маску. У армейских противогазов она всегда выполнена из прочной резины, так как должна защитить не только от воздушных паров, но и от попадания капель отравляющих веществ и радиоактивных осадков.
  • Фильтрующий элемент более сложный и громоздкий, что позволяет длительное время находится в противогазе для выхода из отравленной зоны.
  • Большинство противогазов армейского назначения имеют соединительный шланг.
  • Как и гражданские конструкции они бывают изолирующими и фильтрующими.

Основные отличия

К основным отличиям общегражданских противогазов от армейских можно отнести:

  • Область применения и характер решаемых задач.
  • Площади защитной маски. У армейских противогазов она полностью защищает весь кожный покров.
  • Фильтрующий элемент и регенерирующий патрон более сложные по конструкции и обеспечивают более длительное время нахождения в противогазе.
  • Армейские противогазы предназначены не только для защиты органов дыхания от естественных и технических загрязнений, но и от специальных отравляющих веществ.



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