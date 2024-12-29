Чем отличается гражданский противогаз от общевойскового

По конструкции, уровню защиты и области применения все противогазы можно разделить на две большие категории – гражданские и армейские. Первые предназначены для проведения различны работ в условиях повышенной загрязненности воздуха различными продуктами технологических процессов, например, на химических производства, при техногенных авариях и т.п.
Армейские противогазы предназначены для выполнения боевых задач при проведении боевых операций, на марше или в местах дислокации подразделения при применении противником отравляющих веществ. Они обладают более высокими характеристиками защиты
Назначение и конструкция гражданского противогаза
Любой гражданский противогаз предназначен для защиты органов дыхания от воздушных масс с повышенной концентрацией вредных примесей или ядовитых элементов в результате нарушения технологического процесса, например, несанкционированной или аварийной утечки вредных веществ.
Конструкция гражданского противогаза (в зависимости от уровня защиты) включает следующие элементы:
- Лицевая маска. Её конструкция зависит от типа противогаза, она может полностью или частично закрывать лицо.
- Контейнер (банка) с фильтрующим или генерирующим элементом.
- В некоторых конструкция имеется соединительный шланг.
- Сумка для переноски фильтрующего элемента или система крепления генерирующего патрона.
- Некоторые типы противогазов снабжаются элементами обслуживания и профилактики.
Назначение и конструкция общевойскового противогаза
Армейские (общевойсковые) противогазы обычно представляют более сложную конструкцию, так как в них приходится выполнять свои специфически задачи, например, ведение боевых действий.
Основные элементы конструкции практически не отличаются от общегражданских противогазов.
Они имеют:
- Маску. У армейских противогазов она всегда выполнена из прочной резины, так как должна защитить не только от воздушных паров, но и от попадания капель отравляющих веществ и радиоактивных осадков.
- Фильтрующий элемент более сложный и громоздкий, что позволяет длительное время находится в противогазе для выхода из отравленной зоны.
- Большинство противогазов армейского назначения имеют соединительный шланг.
- Как и гражданские конструкции они бывают изолирующими и фильтрующими.
Основные отличия
К основным отличиям общегражданских противогазов от армейских можно отнести:
- Область применения и характер решаемых задач.
- Площади защитной маски. У армейских противогазов она полностью защищает весь кожный покров.
- Фильтрующий элемент и регенерирующий патрон более сложные по конструкции и обеспечивают более длительное время нахождения в противогазе.
- Армейские противогазы предназначены не только для защиты органов дыхания от естественных и технических загрязнений, но и от специальных отравляющих веществ.