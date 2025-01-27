Как оформить выставочный стенд

Выставочным стендом считается определенный по площади участок в павильоне или на открытой площадке выставки, выделенный одному из участников.
Это компании, организации и предприятия, частные лица, выставляющие для продвижения свой бренд или продукцию – товары и услуги. Стенд должен привлечь внимание максимального числа посетителей, а от представителей бренда на месте необходимо предоставить максимум информации о себе: наглядными материалами, презентациями, видео демонстрациями.
Поэтому от правильного оформления стенда зависит успех представления на выставке, и эффективность вложенных в это средств, в виде привлеченных партнеров, клиентов. Арендовать готовый выставочный стенд можно на сайте компании https://w-dprint.ru/arenda-vystavochnogo-stenda.
Обязательные атрибуты
Среди обязательных, отработанные выставочной практикой, предметы:
- Стойки с рекламными раздаточными буклетами.
- Витрины с образцами товаров, демонстрационными экземплярами, моделями.
- Флагштоки с флагами, которые видно на выставке издалека.
- Баннеры над стендом, также заметные на расстоянии.
- Бокс-трибуны или стенды
- Pop-Up – горизонтальные и вертикальные пластиковые фотопанели на решетках с каркасом и подсветкой.
- Стойки с плазменными панелями для демонстрации рекламных роликов и ознакомительных фильмов.
В стенде есть ресепшн с символикой, столы для персонала и переговорная зона с журналами посещений.
Распространенные правила оформления современных стендов
При организации пространства с экспонатами придерживаются принципов:
- Привлекать внимание целевой аудитории издали выделяющейся символикой.
- Яркость дизайна с подобранной цветовой гаммой.
- Максимальная комфортность с грамотным расположением и функциональным зонированием. Уютная атмосфера, где посетители легко ориентируются.
- Динамичность ориентиров, крупных надписей, читаемость со входа. Названия на фризах, стендовых панелях.
- Последовательное визуальное восприятие от крупного к деталям с приближением к стенду. Доступность и разносторонность представляемой информации. Детальное информирование персонально или группам с телевизионными панелями.
При этом общий стиль оформления стенда должен выделяться эксклюзивностью и оригинальностью авторского дизайна, одновременной эстетичностью и изысканностью. Войдя на издали увиденный стенд, внутри посетитель погружается в атмосферу бренда, не слыша и не видя основной выставки.
Обязательно не стоит забывать о раздаточных материалах, дешевых сувенирах, ручках блокнотах, и более дорогих для персональных целевых посетителей – альбомы, книги, сигнальные образцы.