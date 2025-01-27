Как оформить выставочный стенд

Выставочным стендом считается определенный по площади участок в павильоне или на открытой площадке выставки, выделенный одному из участников.

Это компании, организации и предприятия, частные лица, выставляющие для продвижения свой бренд или продукцию – товары и услуги. Стенд должен привлечь внимание максимального числа посетителей, а от представителей бренда на месте необходимо предоставить максимум информации о себе: наглядными материалами, презентациями, видео демонстрациями.

Поэтому от правильного оформления стенда зависит успех представления на выставке, и эффективность вложенных в это средств, в виде привлеченных партнеров, клиентов. Арендовать готовый выставочный стенд можно на сайте компании https://w-dprint.ru/arenda-vystavochnogo-stenda.

Обязательные атрибуты

Среди обязательных, отработанные выставочной практикой, предметы:

Стойки с рекламными раздаточными буклетами.

Витрины с образцами товаров, демонстрационными экземплярами, моделями.

Флагштоки с флагами, которые видно на выставке издалека.

Баннеры над стендом, также заметные на расстоянии.

Бокс-трибуны или стенды

Pop-Up – горизонтальные и вертикальные пластиковые фотопанели на решетках с каркасом и подсветкой.

Стойки с плазменными панелями для демонстрации рекламных роликов и ознакомительных фильмов.

В стенде есть ресепшн с символикой, столы для персонала и переговорная зона с журналами посещений.

Распространенные правила оформления современных стендов

При организации пространства с экспонатами придерживаются принципов:

Привлекать внимание целевой аудитории издали выделяющейся символикой.

Яркость дизайна с подобранной цветовой гаммой.

Максимальная комфортность с грамотным расположением и функциональным зонированием. Уютная атмосфера, где посетители легко ориентируются.

Динамичность ориентиров, крупных надписей, читаемость со входа. Названия на фризах, стендовых панелях.

Последовательное визуальное восприятие от крупного к деталям с приближением к стенду. Доступность и разносторонность представляемой информации. Детальное информирование персонально или группам с телевизионными панелями.

При этом общий стиль оформления стенда должен выделяться эксклюзивностью и оригинальностью авторского дизайна, одновременной эстетичностью и изысканностью. Войдя на издали увиденный стенд, внутри посетитель погружается в атмосферу бренда, не слыша и не видя основной выставки.

Обязательно не стоит забывать о раздаточных материалах, дешевых сувенирах, ручках блокнотах, и более дорогих для персональных целевых посетителей – альбомы, книги, сигнальные образцы.