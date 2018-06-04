Как оформить меню для кафе

Чтобы кафе производило на посетителей приятное впечатление, важно все. Речь идет не только о качественной еде и прекрасном обслуживании – большую роль играет также интерьер, музыка и оформление меню.



На оформление последнего нужно обратить внимание, ведь гость будет брать его в руки и внимательно изучать. Именно поэтому у владельцев кафе и ресторанов популярны кожаные папки на заказ, выглядящие роскошно и придающие солидности заведению.

Особенности

Имидж для заведения общественного питания очень важен. Поэтому так тщательно и относятся к оформлению зала, подбору посуды, мебели.

К меню же предъявляются такие требования:

информативность;

актуальность;

долговечность;

опрятная и простая верстка;

будет ли оно часто обновляться;

функциональность;

шрифт;

наличие логотипа заведения;

можно ли по нему понять, какого типа кафе – развлекательного или представительского типа.

Опытные рестораторы знают, что меню играет огромную роль для престижа заведения, а если оно выполнено на высоком уровне, то эффект от него огромный.

Разработка дизайна

Данную операцию целесообразно поручить профессионалу, так как создание меню – процесс творческий. Опытный дизайнер приложит необходимые усилия и знания, чтобы создать действительно работающее на статус ресторана и поднимающее его имидж презентацию блюд.

Много зависит и от специалистов, осуществляющих печать. Их совместная работа должна гарантировать получение конечного продукта, соответствующего вышеперечисленным требованиям.

Меню должно содержать заманчивые описания блюд, их фотографии, быть не только аппетитным, чтобы вызывать желание все это попробовать, но и оригинальным.

Нельзя забывать и о технических моментах: наличие информации о весе порции на выходе, по сколько грамм ингредиентов присутствует в блюде и ряде других. Отлично, к примеру, если будет указано время приготовления – так клиент может рассчитать примерный срок пребывание в ресторане, что ему удобно.

Практичность и внешний вид – важные составляющие меню. Поэтому нужно тщательно подбирать плотность бумаги для его печати, в какой обложке оно будет помещено, будет переплет на скобе или пружинах.

Не стоит экономить на материале изготовления меню и разработчике дизайна. Необходимо обеспечить каждому клиенту приятные условия для ознакомления с ассортиментом ресторана и выбора блюд. Если ему это понравится в вашем заведении, то он будет заходить сюда снова и снова.