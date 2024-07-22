Как проверить подлинность бриллианта в домашних условиях

Покупка ювелирного изделия с бриллиантом – это всегда очень приятное занятие. Но чтобы не попасть впросак и не купить подделку, следует знать способы его проверки на подлинность. Большой выбор природных бриллиантов представлен на сайте https://reuvenveksler.com/.

Как проверить бриллиант на подлинность самостоятельно

Когда есть сомнения, можно сдать изделие на экспертизу и затем попытаться вернуть подделку продавцу, если окажется, что камень не настоящий. Но чтобы не совершать ошибку и не тратить потом свои нервы, деньги и время, достаточно вспомнить несколько простых способов, которые помогут распознать подделку.

Не обязательно быть ювелиром, чтобы определить подлинность бриллианта. Это вполне реально сделать самостоятельно в домашних условиях. Для начала нужно посмотреть сквозь камень на яркий свет или на напечатанный текст. Если буквы будут хорошо видны, а свет отлично проникать сквозь изделие, вероятно, это подделка, и камень представляет собой искусственный фианит.

Через настоящий камень практически невозможно что-то увидеть, тем более прочитать текст или рассмотреть яркий свет. Если приглядеться, то внутри крупного алмаза можно заметить небольшие трещинки или какие-то мелкие вкрапления. Природный камень никогда не будет идеально ровным.

Важно помнить, что бриллианты не нагреваются. А вот искусственный камень может стать теплым, если подержать его в руках. Поэтому достаточно приложить на пару секунд изделие к ладони и затем дотронуться до запястья. Если ощущается тепло, значит, бриллиант не настоящий.

Проверить алмаз можно и с помощью дыхания. Природные камни никогда не запотевают, а вот искусственные, если на него подышать, станут мутными.

Если изделие давно лежит дома, то можно убедиться в его подлинности при помощи обычного подсолнечного масла.

Достаточно маленькой капельки, чтобы убедиться, что это не подделка. На искусственном камне капля не растечется по нему, а на настоящем – постепенно распределится по поверхности ровным слоем.

Можно попробовать рассмотреть камень при ярком свете через лупу, а если он достаточно крупный, на глаз. Бриллиант никогда не будет переливаться разными цветами.

У него ровный серебристый блеск. В некоторых случаях переливы будут более яркими, в других – менее. Это зависит от цвета самого алмаза.

Сертификация изделий с бриллиантами

Чтобы купить настоящее ювелирное изделие с бриллиантом, нужно отправиться в крупный магазин или салон, где работают специалисты, и вся продукция проходит проверку на подлинность.

У изделий с природными камнями есть сертификат или паспорт. Правда, его оформляют только на алмазы от 0,5 карат. На изделиях с маленькими камнями информация о подлинности находится на бирке. При покупке следует изучить все, что написано в паспорте или на бирке. Там указаны: дата изготовления, наименование изделия, габариты камня, производитель. Также должны быть сведения о качестве огранки и оправе. В любом ювелирном салоне на крупные бриллианты всегда выдают сертификат.