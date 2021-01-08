Как научиться копирайтингу и начать зарабатывать

Многих людей, независимо от их основной профессии, привлекает возможность зарабатывать в интернете. А в этом году, в связи с известными всему миру причинами, интерес к удаленной работе возрос в несколько раз.

Один из популярных способов заработка – копирайтинг. Правда, далеко не все рассматривают его серьезно. Кто-то считает это очередным лохотроном, так и не разобравшись ни в чем, других не привлекают суммы заработка.

Конечно, долларовым миллионером с помощью копирайтинга не стать, но можно получить стабильный доход. Для кого-то он станет основным, для других – подработкой и дополнительным источником дохода. Но как выбрать конкретный курс обучения, ведь их сейчас так много? На помощь придет сайт svoboda-vibora.ru — просто зайти и выбери из проверенных курсов по копирайтингу.

Как научиться профессии копирайтинга

Получать специальное высшее образование не нужно. Есть платные курсы, которые стоят прилично. Но, не стоит тратить сразу много денег на обучение, толком не разобравшись в том, что это такое.

Да, реклама всегда зазывающая и многообещающая. Суммы, которые обещают в качестве заработка, действительно реальные, но получают их только ТОПовые копирайтеры.

Стать одним из лучших не так просто. Требуется опыт, навыки, немного таланта, потому что красиво и интересно писать тоже нужно уметь. Но, даже не имея писательского таланта, профессионального литературного слога, можно начать писать, зарабатывать.

В интернете есть огромное количество материалов о копирайтинге, доступных абсолютно бесплатно. Для начала необходимо изучить теорию, чтобы понять, как все это работает. Далее следует изучить техническую сторону вопроса. Например, не все знают, что такое:

биржа фриланса

биржа копирайтеров

антиплагиат

уникальность текста

ключи

анкоры

рерайт и т. д.

Лучше заранее ознакомиться с основной терминологией, чтобы не впадать в ступор и не паниковать, если они встретятся сразу, как только новичок получит свой первый заказ. Далее можно приступить к тренировочной практике, попробовать написать тексты разного характера:

информационная статья

рерайт текста

обзор товара

описание фильма или сериала

перевод текста

отзыв и т. д.

Необязательно, писать во всех этих форматах. Каждый выбирает тот тип статей и темы, с которыми ему удобно работать и в которых он более или менее разбирается. Даже, если в той или иной сфере копирайтер ничего не понимает, можно найти огромное количество материала в интернете.

Как начать зарабатывать

Лучше всего регистрироваться и работать на специализированных биржах, чтобы была гарантия оплаты. Не стоит работать с заказчиками вне биржи, даже если они гарантируют 100%-ю оплату. Это может быть не одна, а сразу несколько бирж. Поработав на каждой, можно будет выбрать наиболее подходящую.