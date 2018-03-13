Как настроить Гугл Адвордс

Реклама в интернете является одним из самых эффективных способов продвижения вашего бизнеса. Сегодня она осуществляется с помощью специальных сервисов поисковых систем.

Качество и скорость результата таких операций зависит от множества факторов. Поэтому аудит google adwords является одним из способов выявить все возможные пути привлечения клиентов и увеличение эффективности.

Подготовительные шаги

Работа с Google AdWords не отличается особой сложностью. Начинается настройка рекламы с нескольких подготовительных операций:

В первую очередь нужно зарегистрироваться на сайте adwords.google.ru, где просто вводят свою учетную запись, которую вы применяете для других сервисов. На данном этапе нужно определить целевую аудиторию. Здесь важно максимально точно определить все параметры. Система позволяет указать не только месторасположение, но возрастную категорию, язык и т.д. После этого нужно указать бюджет. Здесь можно выбрать один из нескольких вариантов, который устраивает вас. Затем следует указать максимальную стоимость одного клика. Этот показатель показывает, сколько вы готовы платить за посещение ссылки. Но поисковая система оптимизирует это значение, и оно может изменяться.

Продолжаем настройку

Работа с AdWords предполагает еще несколько простых операций:

Создание группы объявлений. Они должны относиться только к определенным видам товаров. С их помощью можно проанализировать активность пользователей и определить, на какую тему они больше всего обращают внимание. Пишем отдельное объявление. Здесь важно правильно его составить. Текст должен быть не только уникальным, но и привлекать внимание пользователей. Правильно написанная реклама является важным шагом к увеличению потока посетителей на ваш сайт. Подбираем ключевые слова. Система позволяет использовать как отдельное слово, так и целую фразу. Важно, чтобы этот список соответствовал тематике вашего сайта. Обратите внимание, что редактировать слова можно практически всегда. Это позволит вам провести соответствующий анализ и подобрать оптимальную стратегию.

Завершается процедура настройки вводом своих платежных реквизитов и оплатой услуги. Эффективность этой системы зависит от множества нюансов, которые важно постоянно анализировать и изменять. Поэтому если вам нужен качественный результат, лучше доверить решение подобных задач опытным специалистам.