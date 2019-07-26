Как наносят логотип на толстовку

Печать логотипа компании на униформе сотрудников повышает корпоративный дух и служит дополнительным элементом рекламы.

В качестве верхней части униформы в холодное время года часто используют толстовки – удобный, комфортный и теплый вид одежды. Логотип чаще всего размещают на левой груди изделия. Но по желанию заказчика место может быть изменено и добавлен рисунок.

Изображение может быть нанесено несколькими способами. Подробнее об изготовлении толстовок с логотипом на заказ можно узнать на сайте http://www.maketprint.ru/catalog/tolstovki/.

Термический метод нанесения.

Это самый быстрый метод нанесения логотипа. Нужное изображение распечатывается на специальной бумаге, прикладывается к изделию и при помощи воздействия температуры переносится на толстовку.

Недостаток такого метода нанесения – недолговечность. Так делают толстовки для промоакций, непродолжительных рекламных компаний, флэшмобов. Невысокая цена и быстрота изготовления – главные плюсы такого вида нанесения.

Цифровая печать.

Это самый современный метод нанесения логотипа. Процесс осуществляется при помощи специального принтера. При таком виде нанесение возможно использование любой расцветки и изображения.

Достоинство этого метода в стойкости изображения. Такие картинки не портятся после стирки и при использовании качественной краски не теряют яркость цвета.

Недостатком является то, что такой вид нанесения можно использовать только на изделиях из хлопка или с минимальным добавлением синтетических волокон. Стоимость изготовления фиксируется, количество не имеет значение.

Вышивка.

Макет изображения разрабатывается, уточняется и заносится в виде программы в специальную машину для вышивки. Возможно нанесение изображения сразу на изделия.

Некоторые заказчики предпочитают изготовление специальных вышитых бирок, которые впоследствии пришиваются на изделие. Достоинство этого метода нанесения – долговечность.

Ни стирка, ни глажка не вредят вышивке. Этот способ используют еще в тех случаях, когда качество ткани не позволяет использование другого метода. Недостаток этого метода – высокая стоимость и длительный срок изготовления.

Травление.

Процесс этого метода отличается от других. Сначала на изделии при помощи кислоты выжигается место для нанесения логотипа. Затем используя шелкотрафорет наносят изображение.

При таком методе получается однородная структура изделия и нанесенного логотипа. Достоинства этого метода в высокой стойкости изображения. Оно не стирается даже при использовании отбеливателя.

Недостатком является сложность изготовления. Для этого процесса нужны специально обученные сотрудники. Из этого вытекает и высокая стоимость работы.