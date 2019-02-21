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Как найти разработчика сайта

21 февраля 2019

Создание сайта, процесс, состоящий из нескольких этапов, над которыми трудится не один человек. Вся команда состоит из опытных и умелых специалистов. Если вдруг вы ищете себе в команду талантливого разработчика или вам нужен качественный и надежный сайт, то стоит обратиться в специальные компании или же студии по разработке и созданию веб-ресурсов.
Как найти разработчика сайта
Таких заведений очень много и найти их не сложно, например веб студия Киева предоставляет услуги в сфере разработки сайтов самых разных масштабов и все это по очень доступным ценам. Но в этой статье мы с вами поговорим о том, где и как найти хорошего разработчика сайтов.

Где искать

Стоит сразу сказать, что идеальных людей не существует и поэтому перед тем, как брать на работу или доверить свой проект новоиспеченному разработчику нужно удостовериться в его знаниях.

Верстальщики или front-end developers так их еще называют чаще всего обитают на известных сайтах фриланса. Там они принимают различные заказы, набираются опыта, общаются между собой, выставляют на всеобщее рассмотрение свои работы и так далее.

Найти на фрилансе разработчики труда не составит, но нужно убедиться в том, что он надежный и подведет вас на финишной прямой.

Как найти разработчика сайта

Для этого необходимо провести небольшой анализ:

  • просмотрите профиль фрилансера которым вы заинтересовались и внимательно изучите его знание и возможности, которые там обязаны быть указанными;
  • далее просмотрите сколько времени он работает на фрилансе. Чаще всего те, кто продолжительное время берет заказы и успешно их выполняет является достойным кандидатом на выполнение вашего проекта;
  • проанализируйте вкладку выполненные заказы и отзывы. Чем больше позитивных комментариев и успешно завершенных работ, также указывает на то, что человек любит свое дели и выполняет его на все 100 процентов;
  • после того как вы определились с кандидатом смело пишите ему в личное сообщение с предложением вступить в вашу команду.

Вторым способом нахождения разработчика для своего проекта является всевозможные сайты с поиском работы. Там у вас будет возможность просматривать резюме верстальщиков или front-end developers, а также общаться с ними и предлагать работу в вашей компании или проекте.

На данных ресурсах, к сожалению, не удастся просмотреть комментарии или отзывы про разработчика, но при этом у вас будет возможность проанализировать портфолио мастера если оно будет в наличии.



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