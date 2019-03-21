Как можно взять кредит через интернет

Сегодня редко можно встретить человека, который бы никогда не брал кредит. Эта услуга достаточно популярна, поскольку дает возможность купить необходимую вещь или получить услугу сейчас, не ожидая многие годы, пока накопится нужная сумма.



В последнее время многие организации предлагают взять кредит через интернет. Такой способ позволяет экономить собственное время, ведь заявку можно отправить прямо из дома, а деньги поступят на банковский счет или карту заказчика.

Куда обратиться

Получить кредит при помощи Интернета можно в финансовых организациях, имеющих собственный ресурс в сети. На сегодняшний день можно выделить два основных типа таких организаций:

Крупные банки, имеющие офисы, предлагают своим клиентам возможность пользоваться интернет-банкингом. Эта услуга дает возможность совершать многие операции без похода в банковское отделение и ожидание в очереди. Заявку на кредит можно подать в личном кабинете. Если вы имеете положительную кредитную историю и постоянный источник дохода, то увеличение лимита по существующей кредитной карте может быть произведено автоматически. В некоторых случаях требуется подтверждение операции по телефону. Микрофинансовые организации или банки без официальных представительств работают только в Интернете. Выбрать кредитора помогут специальные сайты, где собрана информация о них. Пользователь сети имеет возможность сравнить предлагаемые условия и выбрать наиболее оптимальный вариант.

Взять кредит в банке не просто, от заявителя потребуют предоставить внушительный пакет документов. В микрофинансовых организациях обычно требуют только паспорт, но проценты по выплатам там намного больше.



Как оформить

Процесс получения кредита в онлайн-режиме имеет много общего с покупкой товаров в интернет-магазине. Пользователь должен пройти несколько основных этапов:

выбрать кредитный продукт. На сайте финансовой организации каждый пользователь может самостоятельно выбрать из предложенных кредитных линий. Некоторые ресурсы располагают онлайн-калькуляторами, при помощи которых пользователь может рассчитать ежемесячный платеж по кредиту исходя из срока его использования;

заполнить форму. После нажатия кнопки «Взять кредит» отображается анкета, где указываются личные данные и контактный номер телефона;

поговорить с представителем организации по телефону. С каждым пользователем обязательно связывается менеджер организации. В ходе телефонного разговора согласовываются особенности сотрудничества, и уточняются условия кредитного договора.

Чтобы повысить шансы на получение кредита можно предоставить дополнительные документы, например, справку о зарплате, налоговую документацию, сведения об имеющемся имуществе и т.д.