Как можно украсить квартиру на новый год 2022

Новый год совсем близко, но совершенно не поздно украсить своё жилое пространство в ближайшие дни. Рассмотрим какими способами это можно сделать. Более подробно узнать о способах украшения квартиры, а также найти много других полезных статей и интересных новостей можно на сайте захвату.нет.

Как украсить квартиру

Современные дизайнеры повсеместно стремятся к минимализму во всем.

И украшение жилища в честь нового года должно быть аналогичным. В приоритете изделия из натуральных материалов: дерево, шишки, ветки ели или сосны. 2022 год — чёрного водяного тигра.

Это значит, что желательно украсить пространство в соответствующих цветах: сером, чёрном, синем, голубом и серебристых оттенков в различных исполнениях и вариациях.

Примерные варианты декорирования могут выглядеть следующим образом:

С помощью веток можно на стене создать форму елки и дополнительно ее украсить шариками. Так как год посвящён серебристому тигру, то ветки можно покрыть соответствующей краской.

Из еловых веток можно создать подобие ленты и закрепить ее либо на потолке под карнизом, либо декорировать ею дверные проемы.

Ещё одним стильным вариантом является изготовление венков из сухих веток или веток ели. Дополнительно веточки желательно украсить шариками, ленточками или огоньками.

Изделия с тигровым принтом можно разместить на стене или тумбочках, столах. Примером может стать рамка для фотографий или же статуэтка в форме тигра.

Ещё одним вариантом украшения могут стать иллюминации из новогодних огоньков. Из можно разместить на окнах, стенах или же хаотично разложить на поверхности стола или комода.

Ввиду того, что тигр имеет водную стихию, следует использовать декор с элементами морских и речных деталей: песка, камней, ракушек.

Как украшать квартиру не нужно

Прежде всего необходимо избегать ярких и кричащих цветов и оттенков: например красных, золотых, оранжевых и кислотных оттенков.

Помимо этого, желательно исключить все принты леопардового и змеиного формата. Считается, что тигр не любит других хищников и в его год нельзя размещать с ним символы других животных, чтобы его не разозлить.

Следует избегать чрезмерно большого количества украшений. Не рекомендуется перегружать жилище слишком большим количеством ярких изделий или иллюминаций. Все светодиодные элементы желательно выбирать однотонных цветов: желтых или белых. Разноцветные гирлянды, хоть и принято размещать на елке, но предпочтение стоит отдать минималистичным вариантам.

Применяя все вышеперечисленные рекомендации можно создать максимальный уют и ощущение праздника, который порадует родных, близких и гостей.