Как можно украсить квартиру на новый год 2022

Новый год совсем близко, но совершенно не поздно украсить своё жилое пространство в ближайшие дни. Рассмотрим какими способами это можно сделать. Более подробно узнать о способах украшения квартиры, а также найти много других полезных статей и интересных новостей можно на сайте захвату.нет.
Как украсить квартиру
Современные дизайнеры повсеместно стремятся к минимализму во всем.
И украшение жилища в честь нового года должно быть аналогичным. В приоритете изделия из натуральных материалов: дерево, шишки, ветки ели или сосны. 2022 год — чёрного водяного тигра.
Это значит, что желательно украсить пространство в соответствующих цветах: сером, чёрном, синем, голубом и серебристых оттенков в различных исполнениях и вариациях.
Примерные варианты декорирования могут выглядеть следующим образом:
- С помощью веток можно на стене создать форму елки и дополнительно ее украсить шариками. Так как год посвящён серебристому тигру, то ветки можно покрыть соответствующей краской.
- Из еловых веток можно создать подобие ленты и закрепить ее либо на потолке под карнизом, либо декорировать ею дверные проемы.
- Ещё одним стильным вариантом является изготовление венков из сухих веток или веток ели. Дополнительно веточки желательно украсить шариками, ленточками или огоньками.
- Изделия с тигровым принтом можно разместить на стене или тумбочках, столах. Примером может стать рамка для фотографий или же статуэтка в форме тигра.
- Ещё одним вариантом украшения могут стать иллюминации из новогодних огоньков. Из можно разместить на окнах, стенах или же хаотично разложить на поверхности стола или комода.
- Ввиду того, что тигр имеет водную стихию, следует использовать декор с элементами морских и речных деталей: песка, камней, ракушек.
Как украшать квартиру не нужно
Прежде всего необходимо избегать ярких и кричащих цветов и оттенков: например красных, золотых, оранжевых и кислотных оттенков.
- Помимо этого, желательно исключить все принты леопардового и змеиного формата. Считается, что тигр не любит других хищников и в его год нельзя размещать с ним символы других животных, чтобы его не разозлить.
- Следует избегать чрезмерно большого количества украшений. Не рекомендуется перегружать жилище слишком большим количеством ярких изделий или иллюминаций. Все светодиодные элементы желательно выбирать однотонных цветов: желтых или белых. Разноцветные гирлянды, хоть и принято размещать на елке, но предпочтение стоит отдать минималистичным вариантам.
Применяя все вышеперечисленные рекомендации можно создать максимальный уют и ощущение праздника, который порадует родных, близких и гостей.