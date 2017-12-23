Как купить дом в Италии

Современный человек старается обзавестись жильем в различных странах. Это позволяет отдыхать и работать более качественно и красиво.

Сегодня купить недвижимость в Италии недорого у моря не составляет особого труда. Главное собрать нужную сумму, а также проконсультироваться со специалистами по поводу покупки такого рода.

Преимущества и особенности

Италия это страна контрастов, где сочетаются несколько культур. При этом недвижимость на данном рынке цениться довольно высоко. Но следует понимать, что цена на дома в первую очередь зависят от их территориального расположения. Самыми дорогими считаются квартиры в горах, где их стоимость может превышать 150 тыс. евро. На юге же страны это значение варьируется в диапазоне 50-70 тыс. евро.

Преимуществом приобретения дома в Италии является возможность получения многократной Шенгенской визы. Это позволяет ее владельцу не только путешествовать по всей Европе, но и жить в стране 180 дней за один год. Подобный расклад очень хорошо способствует развитию собственного бизнеса в этом географическом регионе.

Покупаем дом

Алгоритм приобретения недвижимости в Италии довольно простой и состоит из таких последовательных операций:

Изначально с помощью агентства недвижимости следует выбрать дом, который вам подходит. После этого эта организация его резервирует. Это возможно только в том случае, если клиент предоставит определенную сумму в задаток. На этом этапе нужно открыть банковский счет и получить налоговый код. Как это правильно сделать подскажут те же работники агентства. Следующим шагом является подписание предварительного договора купли-продажи. При этом все документы проверяются нотариусом. Если все хорошо покупатель выплачивает около 30% от общей стоимости, а остальное он переводит на счет в итальянском банке. Когда все нормально, нотариус уже оформляет окончательный договор. После его подписания остальная сумма переводится на счет продавца. Завершается процедура регистрацией договора. Этот шаг выполняет сам нотариус. Обратите внимание, что здесь нужно будет заплатить еще определенный процент пошлины. Его размер зависит от типа приобретенной недвижимости.

Длительность оформления договора не превышает 2 месяцев. За это время проводят все проверки и полностью регистрируют покупку на клиента. Иногда определенные регионы могут требовать уплату дополнительного налога.