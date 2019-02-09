Как купить бытовую технику дешевле

Покупка бытовой техники – это всегда большие расходы, особенно если речь идет о телевизоре стиральной машине или холодильнике. Не удивительно, что многих покупателей интересует вопрос, как же купить нужную вещь дешевле?

Сэкономить можно, если приобретать бытовую технику в Интернете. Например, на сайте https://cylinder.com.ua/ представлен большой выбор различных товаров по доступным ценам.

Секреты экономии

Планировать крупные покупки необходимо заранее. В этом случае будет время выбрать наиболее подходящую вам модель и отследить самые выгодные предложения. Чтобы выгодно купить технику, стоит придерживаться таких правил:

покупать крупную бытовую технику лучше всего в конце года. Практически все магазины в преддверии новогодних праздников организуют распродажи;

зарегистрируйтесь на сайтах различных крупных магазинах бытовой техники и электроники. Таким образом вы получите бонусную карту, также на вашу почту будут поступать письма с анонсом акций и распродаж;

присмотритесь к моделям, снятым с производства. Такая техника может уступать современным моделям по внешнему виду, но функциональность ее будет достаточно высокой.

Сэкономить также можно, если приобретать технику, которая использовалась магазином в качестве выставочного образца. Иногда на такой технике образуются царапины или вмятины, из-за этих дефектов цена на нее будет сильно снижена.

Где покупать

На сегодняшний день все большее количество людей совершает покупки в Интернете. Так они экономят не только средства, но и время. Но обычные магазины остаются все так же востребованы. Купить бутовую технику выгодно можно в таких торговых точках:

Крупные торговые сети. Чтобы сэкономить на покупке нужно делать ее через официальный сайт выбранной компании. Покупатель может посетить обычный магазин, где можно все посмотреть и потрогать, а затем оформить покупку на сайте. При этом будет действовать все гарантии и сервисное обслуживание в данной сети. Магазины товаров из Польши. В последнее время рынок заполонила польская техника. Ее стоимость может быть очень заманчивой, но тут нужно помнить о том, что в случае ее отремонтировать по гарантии вряд ли получится. Ведь для этого, скорее всего, потребуется ехать в Польшу. Комиссионные магазины. Здесь можно найти хорошую технику по доступным ценам. Фирменные магазины. Здесь можно с хорошей скидкой купить модели из прошлогодней коллекции.

Если подойти к покупке бытовой техники ответственно и спланировать ее заранее, то можно приобрести нужную вещь по очень хорошей цене.