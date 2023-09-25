Как купить биткоины за рубли в 2023 г
да придет идея думающему

Как купить биткоины за рубли в 2023 г

25 сентября 2023

На территории РФ криптовалюта пользуется огромной популярностью, и многие жители задумываются о необходимости покупки этого финансового инструмента.

В статье будет представлена информация об основных способах покупки криптовалюты.

Сегодня купить биткоин онлайн обменник Bitpapa предлагает на выгодных условиях.

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Покупка в P2P обменнике

Считается одним из наиболее частых способов покупки криптовалюты.

К Р2Р относится способ, при котором сделка производится между двумя пользователями одной электронной площадки.

Поэтапно процесс покупки криптовалюты в P2P обменнике выглядит так:

  • Пользователь перед покупкой проходит в раздел «Купить» и выбирает наиболее выгодное для него предложение.
  • Перед тем как принять решение, следует обратить внимание на курс обмена, лимиты и каким образом происходит оплата.
  • Пользователь открывает сделку и ожидает ответа от продавца, которого система автоматически оповещает о поступившем предложении по его условиям.
  • Продавец все проверяет и высылает реквизиты покупателю.
  • Покупатель осуществляет перевод на указанные реквизиты и наживает «Сделка окончена».
  • После подтверждения поступления денежных средств продавцом, криптовалюта зачисляется на счет покупателя. В дальнейшем он может вывести ее по своим реквизитам.

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Обменник для покупки криптовалюты за наличные

Способ покупки криптовалюты через обменник очень похож на Р2Р. Покупателю также потребуется отправить нужную сумму продавцу, после чего она поступит на его счет.

Но основным отличием считается строго фиксированный курс обмена, без возможности его изменять самостоятельно или выбирать наиболее выгодное предложение.

Покупка происходит за наличные. Из недостатков можно выделить возможность попасть в руки мошенников. Поэтому перед выбором продавца важно внимательно изучить его рейтинг, почитать отзывы.

Это позволит избежать в дальнейшем сложностей.

Покупка в Телеграм-ботах

Ранее этот способ был очень популярен, сейчас его используют чуть реже.

Потеря лидирующих позиция связана с низкой скоростью обработки процесса.

Покупка криптовалюты в телеграме производится через сервис, который обрабатывают вручную.

Именно поэтому процесс покупки криптовалюты может занять длительное время.

Из недостатков сервиса можно выделить огромное количество мошеннических схем. Поэтому покупатель следует очень внимательно, либо воспользоваться первыми двумя способами.



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