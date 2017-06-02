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Как крепятся римские шторы

2 июня 2017

Оформление любого вида интерьера предполагает использование штор, как декоративных элементов оконного проема. Сегодня на рынке представлено много видов подобных изделий, которые отличаются дизайном и качеством исполнения.

римские шторы

Одним из популярных продуктов считаются римские шторы, которые немного напоминают ролеты. Более детально узнать о таких изделиях можно здесь, где существует возможность их приобретения.

Используем карниз

Фиксация римских штор с помощью подобных конструкций является относительно простой операцией. Изготавливаются карнизы из алюминия и оснащаются несколькими составными элементами:

  • профиль;
  • подъемный механизм;
  • блок управления.

Последний атрибут может выполняться с несколькими видами приводов, среди которых механический и дистанционный являются самыми популярными. Для решения подобных задач производители предлагают несколько видов карнизов:

  1. Мини конструкции применяются в тех случаях, когда нужно установить штору на створку рамы.
  2. Классические карнизы. Используются для полотен размером 15001800 мм, которые крепятся уже поверх оконного проема.
  3. Карнизы для скошенных окон. Применяются только для решения специфических задач для проемов нестандартных размеров и нетривиальной формы.

как крепить римские шторы

Свободная фиксация полотна

Монтаж римских штор возможен не только с использованием специальных конструкций. Повесить их можно используя такие подходы:

  • Одним из простых способов крепления полотна, является его фиксация на приобретенный карниз с помощью специальных липучек.
  • Степлер. Этот вариант предполагает монтаж шторы к карнизу или поверхности стены металлическими скобами. Не всегда пользуется популярностью, так как не отличается эстетичностью.
  • Альтернативным вариантом является обустройство специального канала из полотна, куда уже помещается обычный круглый карниз. Подобная конструкция не практична, так как при необходимости стирки, придется демонтировать планку крепежной системы, чтобы снять штору.
  • Петли. Чтобы подвесить шторы к обычному карнизу можно пришить к ним несколько крепежей, которые легко будет одевать на специальные крючки или рейлинг. Не всегда существует возможность добиться эстетического дизайна этой конструкции.

Монтаж римских штор может осуществляться множеством способов, позволяющих подобрать оптимальный вариант для решения конкретной задачи.



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