Как красить ресницы тушью

Каждая девушка и женщина мечтает быть обладательницей длинных и густых ресниц, но не всегда так происходит. По этой причине многие дамы обращаются к мастерам по наращиванию, которые за небольшое время создают именно такой эффект с помощью специальных материалов.

Но если у вас нет желания использовать такие методы, нужно просто приобрести хорошую и качественную косметику. Особого внимания заслуживает удлиняющая тушь lancome.

Как выбрать тушь

Для создания эффекта густоты, необходимо правильно подойти к выбору туши. Косметика должна быть качественной и безопасной, поэтому лучше всего отдать предпочтение известным зарубежным производителям.

Удлиняющая тушь для ресниц несколько отличается от обычных вариантов. В основе косметики используются специальные волокна (шелковые и нейлоновые), за счет которых и можно добиться эффекта густоты, и увеличить естественную длину.

Подходящей будет и объемная тушь — наиболее популярный вид. Основа этой косметики состоит из воска и силикона, а добиться пышности и густоты можно за счет изогнутой щеточки.

Выбирая подходящую тушь, обратите внимание на следующие моменты:

компоненты, которые используются в основе косметики;

фирму-производителя;

качество туши;

вид щеточки.

Что же касается последнего пункта, то он является одним из наиболее важных. Существует несколько основных видов щеточек, каждая из которых обладает определенными свойствами.

Например, изогнутые варианты хорошо подкручивают ресницы, благодаря чему нет необходимости в использовании щипцов.



Для создания объема применяются силиконовые щетки. Преимущество этого вида заключается в том, что они хорошо разделяют ресницы.

Наиболее популярными считаются спиральные щеточки. Они идеально подходят всем типам ресниц, и не создают комочков во время нанесения туши.

Как наносить тушь

Для создания максимального объема, нужно научиться правильно наносить тушь на ресницы. В этом деле поможет несколько полезных советов от профессионалов:

тушь начинают наносить на ресницы с верхнего века;

обязательно очищайте щеточку от излишнего количества косметики;

нанесение происходит снизу вверх;

красить ресницы нужно быстрыми движениями.

Что же касается нанесения туши на нижнее веко, то здесь техника несколько отличается. Красить ресницы необходимо начиная с внутреннего угла глаза.

Движения должны быть медленными и плавными, так как тушь просто размажется по коже. Для нанесения нужно использовать тонкую и короткую щетку.