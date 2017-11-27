Как кататься на гироскутере?

Если Вы раздумываете над тем, что подарить ребёнку на праздник, то гироскутер – это отличный вариант. Отметим, что вопреки устоявшемуся мнению опасность гироскутера заключается лишь в первом этапе (в обучении катания на нём). В целом по этой характеристике гироскутер практически не отличим от скейта или двухколёсного велосипеда.

Гироскутер маркет предоставляет на выбор широкий ассортимент моделей. Отличаются они не только своими скоростными характеристиками, но и наличием дополнительных опций:

освещение дороги во время перемещения;

увеличенный дорожный просвет;

Bluetooth-колонка и т.д.

Правила катания на гироскутере

Очень важно, чтобы родитель вместе с гироскутером подарил ребёнку и полный комплект защиты для обучения катанию на первых этапах (налокотники, наколенники, шлем). Полезной также окажется защита на голени.

Методика обучения катанию на описываемом устройстве делится на следующие этапы: включение устройства, постановка одной ноги, удержание баланса, постановка второй ноги, удержание баланса, небыстрое перемещение по сторонам, повороты вокруг своей оси.

Отметим, что вышеозначенная система обучения является поступательной. То есть, пока не удастся достичь успеха, к примеру, на второй ступени обучения, дальше переходить запрещается.

Кроме всего вышеозначенного важно понимать, что поверхность для катания должна быть максимально ровной, без дополнительных преград в виде бордюров, проходящих людей, скейтеров, домашних животных и т.д.

Обучение проходит максимально быстро

Чтобы усвоить методику перемещения на гироскутере уходит около 10 минут. В этом и заключается главная опасность. На самом деле мозг не успел ещё в полной мере привыкнуть в подобному перемещению.

То есть, при возникновении аварийной ситуации, отрулить корректно вряд ли получится – произойдёт падение. Следовательно, даже в случае, если у ребёнка уже получается достаточно уверенно перемещаться на гироскутере, важно контролировать скорость его перемещений.

Халатность в управлении гарантированно приводит к травмам. Однако, наличие вышеозначенной защиты полностью от них защищает. Важно помнить, что одного заряда аккумулятора хватит приблизительно на 1 час активного катания (катание без остановок).

В видео демонстрируется наглядная инструкция по обучению катания на гироскутере: