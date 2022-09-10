Как изготавливают объемные световые буквы
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Как изготавливают объемные световые буквы

10 сентября 2022

В последнее время довольно часто для создания высококачественной рекламной конструкции применяются объемные световые буквы. Их применяют для создания высококачественных и привлекательных надписей.

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Какие виды объемных световых букв существуют

Благодаря тому, что технологии постоянно развиваются, на данный момент выпускают несколько основных видов объемных букв.

  • Металлические. Для их подготовки применяют не только нержавеющую сталь, но и алюминий. Среди преимуществ, которыми обладают подобные конструкции, можно выделять возможность окраски, длительный срок эксплуатации, а также повышенный уровень прочности.
  • Из органического стекла. В большинстве случаев данный материал применяют для оформления лицевой части объемных букв. Для того чтобы усилить эффект, может быть дополнительно использована и виниловая пленка.
  • Пенопластовые. Они считаются наиболее дешевыми. Служат они относительно недолго.

Особенности изготовления объемных световых букв

Профессионалы, которые занимаются изготовлением подобных рекламных элементов, выполняют ряд мероприятий.

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Так, в обязательном порядке специалисты выполняют несколько мероприятий, каждый из которых имеет свои особенности.

  • Изначально подготавливается макет. Для этого применяются соответствующее дизайнерское программное обеспечение. Подобные приложения отличаются обширным функционалом, а также немалым количеством опций. Именно поэтому никаких проблем с выбором оттенков и размеров не будет.
  • Для того чтобы подготовить соответствующую деталь, специалисты пользуются специальными лазерными станками. Посредством подобного оборудования можно создавать буквы, которые отличаются соответствующим размером. Как только все элементы будут подготовлены, можно переходить к соединению. Для этого используют соответствующие сварочные аппараты либо же клеевой состав. Что же касается букв, подготовленных из пенопласта, то их подготавливают сразу же.
  • Дополнительно выполняются и мероприятия, которые позволяют привести буквы в порядок. Для этого могут быть использованы специально лакокрасящие составы, а также пленки и дополнительные приспособления. Все это позволит создать соответствующие буквы световые.

Для того чтобы получить высококачественные световые буквы, следует действовать более ответственно и грамотно. Руководствоваться нужно соответствующими рекомендациями.



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