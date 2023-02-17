Как изготавливают объемные буквы в наружной рекламе
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Как изготавливают объемные буквы в наружной рекламе

17 февраля 2023

Сегодня в наружной рекламе объемные буквы пользуются большой популярностью. Благодаря надежности и долговечности, а также устойчивости к климатическим изменениям и агрессивной окружающей среде, такая технология все чаще применяется в рекламе, а относительно низкая стоимость делает ее доступной практически всем.

Боковая поверхность каждой буквы может достигать 3 метров, поэтому размеры объемных букв варьируются в зависимости от их предназначения и места сборки каркаса под рекламу.

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Как изготавливают объемные буквы

Для изготовления объемных букв, в первую очередь, необходимо качественное оборудование, опытный персонал.

Производственный процесс проходит как с компьютерным управлением, так и вручную. Металл режется лазером, остальная работа в основном механическая.

Производство объемных букв начинается с общего дизайна, выбора материала для лицевой поверхности, освещения, подсветки.

Для достижения максимально насыщенного цвета установленной рекламы необходима подсветка того же цвета, что и лицевая поверхность букв. Так же надо учитывать, матовая будет поверхность, или глянцевая, от этого тоже зависит выбор материала.

Поверхность букв обрабатывается разными способами.

Например, можно получить зеркальный блеск, если соответствующим образом отполировать нержавейку. Сталь можно оставить и матовой, либо получить фактурную поверхность, например, «шагреневую кожу».

Обработка производится на листе, потом уже вырезается буква.

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Срок изготовления назначается компанией-производителем, в зависимости от того, какой сложности работа предстоит, на весь процесс уходит минимум 5 дней. Наряду с изготовлением букв составляется конструкторская документация, оказывается помощь в оформлении разрешительных документов и регистрации.

Впоследствии компания-производитель осуществляет техобслуживание и при необходимости ремонтные работы.

Виды объемных букв

Объемные буквы бывают обычные и световые, могут быть:

  • — металлические (наиболее прочные и долговечные),
  • — пластиковые (наиболее часто используемый материал),
  • — деревянные,
  • — стеклянные (изготавливаются из оргстекла).

  

Буквы могут делать как с прямыми боковинами, так и с наклонными, приобретая тем самым эффект большего объема.

Для изготовления букв используется молочное или цветное акриловое стекло, пластик с виниловой пленкой, для покраски стальной поверхности берется автоэмаль или порошковая краска.



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