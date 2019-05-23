Что такое Viber и как им пользоваться

Мы живём в век технологий и прогресса, без труда можем позвонить или написать близким с другого конца планеты. Это осуществимо благодаря таким приложениям, как Viber, который предоставляет возможность бесплатных звонков на любые расстояния.

Также аудитория пользователей Вайбера представляет огромный интерес для рекламодателей. Качественные рассылки в Viber по Беларуси выполнят специалисты сайта Megatarget. Так что это за приложение и как его использовать?

Что такое Viber?

Это популярное приложение, которое позволяет совершать звонки и отправлять СМС другим пользователям через интернет. Оно бесплатно к установке и не требует вложений.

Как его установить?

Скачать и установить приложение можно абсолютно бесплатно из App Store или Play Market. После скачивания будет необходимо ввести некоторую информацию, а именно номер телефона и данные имени, и аккаунт в приложении будет создан и виден другим.

Как пользоваться им?

Рекомендаций по пользованию программой нет, потому что они не нужны. Интерфейс Viber очень прост и понятен, дизайн выполнен чётко и аккуратно. Любому пользователю хватит нескольких минут, чтобы полностью разобраться в работе приложения и комфортно себя в нём ощущать.

Помимо установки на смартфон, приложение можно скачать и на компьютер. Отличие от Skype в том, что аккаунт в Viber необходимо привязать к номеру телефона, т.к. звонки и сообщения отправляются именно с него.

Преимущества приложения

Viber имеет несколько неоценимых преимуществ:

Отличное качество связи и звука на любых расстояниях. Оптимально лёгкий и доступный вид интерфейса, в нём очень просто разобраться. Возможность зашифровать информацию, что значительно повышает безопасность данных. Бесплатные звонки в любую точку мира абсолютно бесплатно. Экономия заряда батареи.

Меню

Контакты из телефонной книги автоматически переносятся в приложение. Это снижает время на поиски нужного контакта. Есть возможность создания бесед сразу с несколькими пользователями, это снимает необходимость дублирования информации для каждого собеседника отдельно. Пользователь может менять фон приложения и подстраивать его под свои вкусы. Также в Viber есть множество стикеров, чтобы чётче передать испытываемые эмоции.

Viber или WhatsApp?

Однозначного ответа нет, оба приложения достаточно хороши и находятся примерно на 1 уровне.

Viber более удобен для совершения звонков, он чётче передаёт звук. WhatsApp чаще используется для СМС-переписок.

Заключение

Это отличное, хорошо оптимизированное приложение. Оно просто в применении и абсолютно бесплатно для пользователей. Viber позволяет сделать звонки с близкими комфортными на любых расстояниях.