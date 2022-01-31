Как инвестировать в американские акции жителям России

Несмотря на то, что у нас в стране принято ругать Америку и уверять, что «Запад загнивает», там, вроде бы, у всех все хорошо. Это показывает многовековая история пусть и относительно молодой страны. Если сравнить историю государств и компаний, то в США есть династии миллионеров и миллиардеров, компании, которые существуют несколько столетий.

Вряд ли у нас в стране есть либо то, либо другое. Неудивительно, что многие инвесторы, интересующиеся вкладами в акции, смотрят ан Запад. Но, как в условиях нынешней политической и экономической ситуации в стране, недружелюбным настроем Запада к России, нашему гражданину, находясь на родине, инвестировать в американские акции? Первым делом нужно выбрать надежную брокерскую компанию и открыть там счет. О брокере exante отзывы клиентов реальные можно найти в интернете.

Законно ли это

Почему нет? Никаких ограничений нет.

Мы не живем в какой-то закрытой стране, когда нет и не должно быть никакого контакта с внешним миром. С технической стороны вопроса тоже проблем не возникнет. Ехать лично куда-то не требуется и, тем более, за пределы страны.

Интернет и его возможности существенно упростили все эти процессы. Здесь главное, так как речь идет о деньгах, быть внимательным с брокерами, инвестиционными компаниями, с которыми планируется иметь дело, чтобы не нарваться на мошенников.

Это важный момент, который ни в коем случае нельзя игнорировать, так как мошенников действительно много. Прежде чем заключать договор и переводить деньги для пополнения своего счета, следует все тщательно проверить.

Как инвестировать в акции американских компаний

Для этого требуется выполнить несколько действий в следующей последовательности:

Выбор брокера. Он, как было указано выше, должен быть проверенным. Лучше несколько раз перепроверить компанию для пущей уверенности.

У них должны быть доступы к биржам NYSE и nasdaq.

Заключение договора с брокером, регистрация и открытие счета.

Пополнение своего торгового счета. Это не плата брокеру за услугу. Он будет взимать комиссию с суммы каждой операции. Просто так ему платить ничего не требуется.

Выбор акций для инвестиций. Тут уже каждый сам выбирает, что это будет. Кто-то вкладывает в акции надежных гигантов, у которых все хорошо и дела идут в гору. Другие ищут перспективные стартапы. Есть и те, кто планирует активно работать на бирже, быстро покупая и продавая акции, зарабатывая на разнице курсов. Здесь уже каждый выбирает для себя самый выгодный вариант.

После открытия счета, согласно действующему в нашей стране законодательству, необходимо уведомить об этом налоговую.