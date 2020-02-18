Обзор трех лодок ПВХ бренда Тулин магазина Лодки России

Магазин «Лодки России» является одним из наиболее крупных магазинов, которые предлагают лодки ПВХ под мотор. Лодки в Серпухово, ассортимент которых широко представлен в этом магазине, удовлетворит потребности самого дотошного покупателя. На сайте компании представлены модели с описанием и техническими характеристиками.

Там же можно увидеть, как будет выглядеть модель, и узнать ее стоимость. Сотрудники магазина всегда готовы помочь и ответить на все вопросы. Возможет подбор лодки по заданным техническим характеристикам. Это можно сделать как в телефонном режиме, так и онлайн.

Бренд Тулин представлен в магазине разными моделями, которые отличаются характеристиками, стоимостью и комплектацией.

Тулин КУ-240

Эта модель предназначена под мотор, максимальная мощность которого не должна превышать 3 л.с. Это небольшая недорогая модель, которая может разместить двух человек. Габаритные размеры такой лодки 2300×950 мм.

При диаметре борта 300 мм, внутренний размер будет немного меньше. Лодка имеет два отсека и грузоподъемность 200 кг. Модель имеет сварные швы, на которые производитель дает гарантию один год. Армированная ткань, из которой изготовлена лодка, также имеет год гарантии.

Комплектация такой модели включает: два весла, насос, шланг для него, два сидения, рем. комплект и сумку.

Тулин ДМ-280

Габаритный размер лодки 2800×1510 мм. Борт уменьшает этот параметр до 2020×750 мм внутри лодки. Мотор для такой модели необходимо подбирать мощностью, не более 10 л.с. Лодка предназначена для максимум четверых человек и имеет два отсека.

Грузоподъемность модели составляет 450 кг. Лодка имеет натяжной пол и сварные швы. Производитель модели дает один год гарантии, как на швы, так и на саму ткань. Лодка весит 20 кг и комплектуется сумкой для удобного хранения и транспортировки. Также в комплекте будут уложены весла, насос со шлангом, двумя сидениями и комплектом для ремонта.

Тулин Т-420

Это вместительная модель, в которой могут расположиться семь человек. Грузоподъемность 950 кг делает эту лодку отличным вариантом для большой компании. Лодка имеет три отсека и три сидения.

Габаритные размеры этой модели довольно большие и составляют 4200×2130 мм. Борта уменьшают внутреннее пространство до 3150×1030 мм. Этого вполне достаточно для комфортного расположения пассажиров. Максимальная мощность мотора может быть 40 л.с. Вес этой модели лодки 72 кг. Лодка представлена в полной комплектации.