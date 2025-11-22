Как иммигрировать в США из России в 2025 г

В 2025 году также можно иммигрировать из Российской Федерации в США. Для осуществления своей мечты можно воспользоваться сразу несколькими вариантами: рабочая виза, учебная виза, лотерея грин-карт и инвестиционная виза. Воспользовавшись советами из статьи, вы облегчите свой путь для иммиграции в США из России.

Разберем каждый способ иммиграции более подробно. Помощь с документами иммигрантам в США оказывает компания dukedocument.com.

Рабочая виза (H-1B)

Рабочую визу могут получить высококвалифицированные специалисты. Такие граждане должны обязательно иметь высшее образование, а также приглашение от работодателя из США (например, в сфере IT).

Для оформления требуется, чтобы с места работы в США заранее было подано прошение на въезд гражданина России в службы иммиграции страны.

Стоит перечислить некоторые особенности рабочей визы:

Рабочая виза выдается сроком на три года, но возможно продление визы еще на три года.

Максимум вы сможете пребывать в стране по рабочей визе на протяжении шести лет.

Учебная виза (F-1)

Такую визу выдают студентам, которые поступили на учебу в аккредитованные учебные заведения страны. Срок выдачи такого разрешения зависит от срока обучения в учебном заведении.

Он зависит от выбранной программы обучения, максимальный срок выдачи визы три года.

Особенности, которыми обладает учебная виза:

Пока действует виза можно находиться на территории страны на протяжении всей длительности учебы и даже работать на кампусе в ограниченном режиме.

После окончания срока обучения, уже дипломированный специалист может устроиться на стажировку по специальности.

Действует две программы: одна в период обучения, а другая после окончания.

Грин-карта

Каждый год проводится Госдепартаментом США.

Принимать участие может совершенно любой человек. Зарегистрироваться на участие можно в режиме онлайн на официальном портале dvprogram.state.gov. Россия в 2025 году допущена до участия в программе.

Отбираются кандидаты случайным образом, но после победы в такой лотерее кандидат на визу должен пройти все этапы – заполнить карту иммигранта формы DS-260, а также пройти собеседование и медицинский осмотр.

Инвестиционная виза (EB-5)

Позволяет получить грин-карту посредством осуществления инвестиций в экономику США.

Инвестировать необходимо от 800 000 до 1 050 000 долларов США (в зависимости от условий проекта). Также требуется создать рабочие места (не меньше 10). Средства, которые инвестируются должны быть получены законным образом и подтверждены.