Как и на каком оборудовании делается пайка микросхем
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Как и на каком оборудовании делается пайка микросхем

20 сентября 2020

Для того чтобы осуществлять пайку микросхем, требуется специальное оборудование, которое будет соответствовать современным стандартам, принятым в мире. Прежде чем организовывать такое производство, стоит ознакомиться с технологией, а также и с особенностями оборудования, которое применяется для качественной пайки достойного уровня. Срочную пайку микросхем на профессиональном оборудовании выполнят специалисты компании https://solderpoint.ru/montazh-pechatnyx-plat-pajka-elektronnyx-komponentov-mikrosxemy.

Как выполняется пайка

Для того чтобы закрепить ту или иную микросхему на плате, требуется применить специальный припой. В процессе пайки выполняется две принципиально важные задачи.

  • Во-первых, поверхность металла очищается от оксидной пленки.
  • Во-вторых, возникает соединение выводов с дорожками. Конечно, достигнуть этого можно только при условии, если используется подходящая паяльная паста.

Существует три способа пайки таких элементов на плату.

  • Во-первых, это сквозной метод, который также называется выводным. Он основан на том, что в плате делаются отверстия, через которые потому продеваются ножки микросхем. После этого уже осуществляется пайка, с той стороны, где вышли выводы.
  • Поверхностный метод предполагает отгибание ножек и их припаивание, никаких отверстий в плате при этом не делается.
  • Также практикуется и смешанный вариант монтажа.

Какое используется оборудование

Если речь идет о ручной пайке, то используются паяльные станции или наборы инструментов. Тут многое зависит от того, что привычнее конкретному мастеру. Впрочем, на крупных производствах предпочтения отдается сложным устройствам, которые могут быстрее и качественнее выполнять такие работы.

Часто применяются паяльные роботы, которые могут быть настольными. В цеху нередко используют камеры, позволяющие осуществлять визуальный контроль за мероприятием, которое выполняется автоматически. Конечно, в какой-то степени участие оператора необходимо, чтобы достичь оптимального результата.

Если требуется приобрести оборудование для пайки микросхем, необходимо обратиться в надежную компанию. Техника должна соответствовать всем стандартам.

Важно, чтобы отзывы о компании и ее продукции были преимущественно положительными. Также стоит обратить внимание и на то, какая гарантия предоставляется, ведь ее срок должен быть продолжительным.



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