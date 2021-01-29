Как и где можно получить кредит онлайн на карту

Кредитные карты, которые очень давно и широко распространены на Западе, постепенно становятся частью и нашей культуры. Нет ничего плохого в том, что человек, если у него на тот или иной товар, услугу не хватает денег, заимствует их у банка. Либо ему просто нужна наличка, и не у кого попросить.

Или он просто не хочет брать в долг. И в этом случае ему проще решить такие проблемы с помощью кредитной карты. Не нужно каждый раз идти в банк и брать нужную сумму в кредит, предоставляя кучу документов. Ведь под рукой кредитная карта! Тем более что сейчас её получить можно намного быстрее, чем раньше, так как это доступно в режиме онлайн. Быстро получить онлайн кредит в Алматы можно на сайте qanat.kz.

Где и как получить кредитную карту онлайн

Это можно сделать на сайте банков, которые предлагают такую услугу, либо в специализированных кредитных организациях.

Сама кредитная карта, если её выдадут, не будет в формате онлайн. Пластик отправят по почте, его нужно будет активировать, и установить самостоятельно пин-код.

Есть ли подводные камни и о чём нужно помнить

Конечно, они есть. Поэтому крайне важно чтобы кредитная карта была предоставлена проверенной организацией. Сейчас очень много сомнительных компаний, которые активно себя рекламируют, предлагая кредитные карты на супервыгодных условиях.

Люди, которым нужны срочно деньги, либо те, кто просто хочет иметь в запасе такую карту, соглашаются на её оформление, толком не изучив условия, мелкий шрифт и прочее. Особенно это тяжело сделать, когда всё оформляется в режиме онлайн, ведь так и хочется нажать на все эти галочки, согласиться со всем и подтвердить.

Но потом могут всплыть неприятные сюрпризы, и человек будет кусать локти из-за того, что подписался на такие невыгодные, а иногда грабительские условия. Поэтому, прежде чем оформлять кредитную карту онлайн, необходимо узнать подробнее о компании, которая предлагает её, убедиться в том, что она надежная и проверенная, имеет все необходимые государственные лицензии для оказания таких услуг.

На следующем этапе изучаются условия по самой карте. Часто это очень завуалированный текст и много чего непонятно. Лучше не стесняться, звонить, писать и спрашивать, чтобы понимать, что каждый из пунктов означает, как переводиться на человеческий язык с юридического и экономического.

На следующем этапе необходимо изучить отзывы от клиентов, используя для этого другие сайты и форумы которые не заинтересованы в рекламе этой компании.

Только это позволит получить максимально достоверную информацию.

Если по всем пунктам всё в порядке можно смело оформлять кредитную карту и ждать её доставки.