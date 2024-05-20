Как делают ритуальные венки из искусственных цветов

При создании ритуальных венков нужно придерживаться определенных правил по выбору материала для каркаса, цветовой гаммы для декоративного обрамления, выбора цветов для композиции.

Для сборки понадобятся ножницы, нож, плоскогубцы, мелкие гвозди или скобы и термопистолет для приклеивания. Каркас обычно делается из дерева или прочных железных прутьев. Выбор зависит от размеров венка и степени тяжести декоративной составляющей.

В качестве основы для сборки композиции на каркасе нужно собрать железную сетку, которая будет удерживать все цветы и декоративные элементы. Цветовая гамма и вид цветов зависит от возраста усопшего, причины смерти/гибели, отношению к человеку (родственник, знакомый, близкий друг – в зависимости от этого венки будут различные). Ритуальный венок должен содержать не более двенадцати крупных элементов.

Как сделать каркас

Основу для венка можно сделать практически любой формы.

Это могут быть треугольные венки на ножках, либо овальные, круглые, в форме сердца, если усопший любимый, более сложные также можно сделать, скажем, корзина с цветами, либо композиция связанная с профессией человека и т.д.

После того, как каркас готов, на него нужно закрепить металлическую сетку, куда будут собираться все цветы и декоративные элементы.

Каркас нужно скрыть лентами либо материалом, схожим с хвойными ветками, для этого можно приобрести специальный ерш, внешне напоминающий ветки.

Формирование венка

Дизайн венка продумывается заранее, определяется вид обрамления, наполнение средней части венка, цвет, количество цветов и других элементов.

В начале крепится имитация хвои.

Собирается композиция из крупных цветов.

Пустоты наполняются листьями и ветками, декорируются мелкими цветочками.

Собирается и крепится основной букет, обычно он занимает центральную часть, но место может меняться в зависимости от композиции и вида венка.

В конце венок обрамляется лентой, на которой может быть написано какое-то послание от родных и друзей, либо просто имя усопшего. Место крепления ленты закрывают бантом, концы отпускают по краям.

Какие цветы выбрать

Если человек погиб при трагических обстоятельствах, либо для выражения скорби и тяжести потери, выбирают красные цветы и темное обрамление венка.

Если усопший молодой, лучше собрать венок из нежных цветов светлых оттенков, для людей преклонного возраста, наоборот, выбираются темные цветы.

Для выражения любви к человеку венок собирается из ярко-красных цветов, а невосполнимую утрату символизируют белые.