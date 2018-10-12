он думал и был вознагражден идеей

Как делать рекламные ролики

12 октября 2018

Как делать рекламные ролики

Как известно, реклама — двигатель торговли. Если постоянно не напоминать и не информировать потребителей о собственном товаре, тогда успех от продаж будет минимальным. Со временем он может полностью угаснуть. Поэтому многие фирмы предпочитают запускать различные рекламные ролики.

Конечно, можно попытаться придумать и смонтировать сюжет собственными силами, но если вы хотите, чтобы ваш товар продавался, и постоянно росла клиентская база, тогда съемка рекламных роликов должна осуществляться командой профессионалов.

Как сделать успешный рекламный ролик

Обеспечить успех рекламному ролику может соблюдение простых рекомендаций:

  1. Проведете маркетинговые исследования — они позволят вам определить целевую аудиторию, которой будет интересен ваш товар. Создавая рекламный ролик, необходимо ориентироваться именно на целевую аудиторию, ведь львиная доля её может стать вашими постоянными клиентами.
  2. Рекламный ролик должен иметь сюжет — положите в основу определённую идею, которая будет побуждать людей к действию и покупке вашей продукции. Оптимальным вариантом будет генерация подобной идеи сценаристом, который знает, как заинтересовать зрителя.
  3. Видео должно отличаться оригинальностью и креативностью. Но не стоит переусердствовать в этом плане. Идея и посыл в рекламном ролике должны быть понятны потенциальным клиентам.
  4. Продолжительность видеоряда не должна быть меньше 30 секунд. Существуют и короткие ролики, продолжительность которых не превышает 5 секунд, но они используются в том случае, когда аудитория уже знает товар, и в особом представлении он не нуждается.
  5. В процессе съёмки рекламного ролика особое внимание уделяется тексту, музыке, стилистическим решениям, которые поможет подобрать команда специалистов.
  6. Не стоит пытаться реализовать аналогичный успешный ролик, как у конкурента. Нужно быть новатором и ориентироваться конкретно на собственную продукцию.
Как делать рекламные ролики

    На что ещё обратить внимание при запуске рекламных роликов

    Рекламный ролик должен заинтересовать потенциального клиента с первых секунд, в результате чего, он досмотрит видеоряд до конца. Если начало ролика “не зацепит” клиента, он переключит канал на телевизоре или нажмет кнопку “Пропустить” в Интернете.

    Немаловажную роль играют и финальные секунды рекламного сообщения. Они должны побудить клиента к действию, к осуществлению покупки вашего товара.

    Как видите, создание эффективного рекламного ролика задача не из лёгких. Поэтому лучше довериться профессионалам, если вы хотите, чтобы ваш товар действительно пользовался спросом у покупателей.



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