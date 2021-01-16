Как делается зачистка резервуаров для хранения нефтепродуктов на АЗС

На АЗС постоянно хранится большое количество нефтепродуктов, чтобы как можно большее число автомобилистов могли заправиться. Это в интересах и самих владельцев, потому что частота пополнения запасов будет меньше, что снизит издержки. Периодически резервуары, в которых хранятся все эти нефтепродукты, необходимо чистить. Качественные услуги по зачистке резервуаров для хранения нефтепродуктов в Екатеринбурге предлагает компания uprutil.ru.

Зачем чистить резервуары для хранения нефтепродуктов

Редко когда, особенно в нашей стране, нефтепродукты идеально чистые и высокого качества. Конечно, есть и такие, но спрос на них невысокий из-за дороговизны топлива.

Наличие примесей, в том числе и твердых – нормальное явление, потому что процесс производства сложный, подразумевает множество этапов, переливание из одного резервуара в другой и не только.

И продукту, пока он дойдет до АСЗ, часто приходиться проделать огромный путь. Твердые частицы оседают на дне, и со временем образуются достаточно серьезные загрязнения.

При заливке следующей партии этот слой тормошат, из-за чего загрязняется уже она. Это все негативно сказывается на качестве реализуемого продукта. Чтобы такого не было, необходимо резервуары периодически чистить.

Как делается зачистка резервуаров для хранения нефтепродуктов

На первом этапе делается визуальный осмотр, чтобы определить, какой объем задач предстоит выполнить. В случае если внутри есть газы, которые могут быть опасны, сначала проводится дегазация. Только после этого приступают к зачистке. Основной цикл зачистки резервуара включает в себя следующие этапы:

удаление нижнего слоя загрязнений

мойка резервуара специальными средствами по замкнутому циклу

дегазация

обезжиривание

споласкивание

сушка и удаление остатков воды

Что касается частоты выполнения данной процедуры, то она зависит от степени загрязнения резервуара. Можно в профилактических целях делать это регулярно с определенной периодичностью, чтобы не доводить до сильных загрязнений.

Кто этим должен заниматься

Теоретически можно было бы подключить к решению данной задачи сотрудников АЗС, предоставив им необходимые материалы, инструменты и расходники. Но, вряд ли такая новость их обрадует с учетом того, что это не входит в их обязанности.

Кроме того, нет гарантий, что они сделают все качественно. Поэтому, лучше не экономить и обратиться в специализированную компанию, которая такие услуги предоставляет. Это не так дорого, а работа будет выполнена быстро, строго по правилам и с гарантией качества.