Как делается шлифовка гранита

Шлифовка – важный этап обработки гранита. Он устраняет дефекты природные или появившиеся при эксплуатации и ремонте. Этот этап также – подготовка к полировке и финишной отделке. Узнать об услуге шлифовки гранита можно подробнее на сайте formula-k.ru.

Этапы обработки гранита

Технология обработки гранита включает в себя следующие этапы:

Шлифование поверхности для удаления шероховатостей, царапин, дефектов.

Полирование до блеска.

Финишная обработка – наносится защитный слой на поверхность.

Шлифовка гранита

Шлифованием удаляют приобретенные и изначальные шероховатости, убирают глубокие и мелкие царапины.

На этом этапе выравниваются все неровности на поверхности в виде сколов и зазубрин. Убираются выбоины и перепады на плоскости, крупные шероховатости до 2 миллиметров, при толщине плиты от 30 миллиметров.

Более тонкая плита может расколоться.

Инструмент для шлифовки

Этот этап самый трудоемкий и самый длительный. Для обработки необходимо специальное профессиональное оборудование.

Сначала плиты подготавливают. Швы очищаются, сушатся и обезжириваются. После этого швы шпатлюются специальными смесями. Они придадут потом отшлифованному граниту вид монолита. После этого уже проводится шлифовка.

Первые операции проводятся с помощью угловой шлифовальной машины УШМ (болгарки), и специальных держателей дисков для УШМ.

Неровные поверхности обрабатываются с помощью саппортов.

Основные работы проводятся «черепашками» — гибкими кругами с алмазным и шлифовальным абразивом. Для обработки затрачивается большое количество таких сменных дисков. Сначала применяются диски с крупным зерном, а по мере выравнивания поверхностей постепенно переходят в более мелкой фракции зерна на дисках.

Зернистость таких кругов имеет нумерацию от 30 до 3000 по крупности зерна. Для разных видов гранита используются свои круги.

Кроме таких кругов, применяются еще следующие насадки:

Сегменты с абразивами.

Чаши круглые с абразивами, диаметр чаши 125 и 150 мм.

Диски в вилле лепестков.

Иногда шлифовка выполняется для того, чтобы оставить поверхность ровной, но шероховатой и матовой, чтобы предотвратить скольжение.

Останавливаются на определенной степени чистоты шлифовки, и полировку уже не проводят.

После процесса шлифования проводится пропитка полов специальными составами. Для этого применяются комплексы средств для восстановления яркости и цвета.

Пропитка препятствует тому, чтобы в гранит проникала грязь, пыль, разные жидкости, особенно с красящими пигментами.