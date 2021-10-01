Как делается SEO продвижение сайтов в США
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Как делается SEO продвижение сайтов в США

1 октября 2021

SEO – продвижение на сегодняшний день бесспорно является одним из самых эффективных инструментов для тех, кто хочет раскрутить сайт, товары, услуги, бренд.

Используется он не только у нас в стране, но и за границей, в том числе и в США. Более того, многие наши компании, которые предоставляют те или иные услуги, либо занимаются онлайн-коммерцией на международном уровне, используют SEO-продвижение сайтов и в США, потому что там находится их потенциальная целевая аудитория.

Но, как это сделать? И отличается ли техника SEO-продвижения сайтов в США от того, как это делается у нас? Профессиональное продвижение сайтов в США выполнит компания https://seotoptop.com/.

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Как продвинуть сайт в США

Есть несколько способов, которые, как показывает практика, работают и позволяют достичь намеченной цели:

  • Создание контента. Многих наших соотечественников удивит факт, что можно копировать чужой контент и наполнять свой сайт, ведь это считается незаконным и не очень правильным с точки зрения совести и авторских прав. Но, если бы Гугл, как и многие другие поисковые системы, блокировали сайты за скопированные статьи, им пришлось бы отключить полинтернета. Но, можно поступить иначе, взять статью, немного видоизменить и даже вывести ее в ТОП. Главное, чтобы тайтлы были разными. Это важно.
  • Ссылки рулят. Действительно, в англоязычном интернете в ТОП выходят не всегда те статьи, где содержательная и подробная информация. Главное, чтобы ссылочный профиль продвигаемого сайта был лучше, чем у ресурсов-конкурентов.
  • Внутренняя оптимизация. Здесь сильных отличий от того, что делают у нас нет. Внутренняя оптимизация сайта очень важна. Речь не только о контенте, но и архитектуре, заголовках и подзаголовках и не только.
  • Ссылки с нерелевантных сайтов. Как ни странно, они работают. Поэтому можно покупать и такие ссылки. Тем более, что это обычно стоит дешевле.
  • Качество ссылочного профиля. Гугл, как и многие другие популярные поисковики в США, обращают внимание не на конкретные ссылки, а весь ссылочный профиль ресурса. Поэтому его нужно оптимизировать обязательно.

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Услуги специалиста

Некоторым может показаться, что разницы как таковой в продвижении сайтов у нас и в США нет.

Это не так. Разница есть, пусть и в мелочах. Но, это та сфера, когда нужно обращать внимание на все нюансы. Если стоит задача – продвижения сайта в США, лучше доверить ее решение специалистам.

Тем более что такую компанию можно найти. Лучше, чтобы это была специализированная компания, чем частный специалист, потому что его сложно проверить.



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