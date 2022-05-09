Как делается разработка бренда продукта

Конкуренция между продающими, производящими компаниями становится все жестче. Низкая цена и качественная продукция не являются гарантом успеха и стабильности. Необходимо грамотно и продуманно подходить к привлечению целевой аудитории. Для достижения целей требуется особое внимание уделить созданию собственного бренда.

Брендинг продукта — задача непростая, не решается мгновенно. Чтобы бренд стал узнаваемым потребуется много времени. Но в конечном итоге все вложенные усилия по созданию бренда окупятся за счет увеличения продаж.

Почему необходимо заниматься разработкой собственного бренда

Под брендом принято понимать осознанный образ, который ассоциируется с конкретным товаром, компанией, услугой.

Он относится к нематериальному активу компании. Именно благодаря узнаваемости торговой марки, продукция покупается, рекомендуется друзьям и знакомым.

Сегодня на первое место выходит интернет-брендинг. Именно благодаря ему удается продвинуть компанию на продовольственном рынке, но уже в режиме оффлайн.

К особенностям интернет-брендинга относят возможность охватить широкий круг потребителей, обеспечение быстрого и качественного взаимодействия с потенциальными покупателями.

Кроме этого можно отметить высокую технологичность, осуществление полного контроля, быстрое распространение информации. Эффективность интернет брендинга в несколько раз выше по сравнению с аналогичными компаниями, происходящими в реальной жизни.

Особенности создания собственного бренда

Создание бренда – процесс длительный, происходящий в несколько этапов.

Каждый этап требует особого внимания. Если в процессе создания бренда будут допущены даже небольшие ошибки, то в дальнейшем их исправить будет уже практически невозможно.

Все начинается с идеи. Для этого осуществляется мониторинг потребительского рынка. Идея является ключевым сообщением, которое должно быть донесено до целевой аудитории с помощью различных коммуникационных каналов.

Все возникшие идеи должны быть расписаны подробнейшим образом. Это позволит их структуризировать их, провести сравнение, оценить вложение ан воплощение в жизнь каждой.

Второй важный этап – это создание концепции, основывающейся на выбранной идеи. Следующий важный этап – разработка названия бренда. От этого во многом зависит узнаваемость торговой марки, а значит в конечном счете ее успешность.