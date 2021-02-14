Как делается продвижение бизнеса в Инстаграм

Инстаграм сейчас – это не просто социальная сеть. Это один из мощнейших инструментов для продвижения бизнеса в интернете, который с одинаковым успехом могут использовать как начинающие мелкие предприниматели, так и крупные, известные бренды.
Грамотное продвижение позволит привлечь целевую аудиторию, сделать бренд или продукцию еще более узнаваемой, повысить объем продаж и чистую прибыль. На сайте раскруткаинстаграм.kz можно узнать подробнее о методах продвижения бизнеса в Instagram.
С чего начать
Прежде всего, для своего бизнеса следует создать официальную страничку.
Некоторые используют страницу как основное место работы. У других есть свой сайт, но внимание странице в Инстаграм уделяется не меньше, потому что это отличный способ для прямого диалога с потенциальной и действующей целевой аудиторией, трансляции новостей, информирования о новых акциях, скидках и не только.
Прежде чем начать активное продвижение, подразумевающее финансовые траты, необходимо заполнить страницу контентом, чтобы потенциальным читателям можно было найти хотя бы минимум информации о бренде, продукте. Не стоит продвигать страницу, которая создана «вчера».
Это может вызвать подозрения и недоверие.
Как продвигать бизнес в Инстаграм
Существует огромное количество инструментов.
Наиболее эффективные:
- Активное ведение своего аккаунта. Необходимо регулярно публиковать новые посты и Сториз. Они должны быть тематические, либо на какие-то общие, но интересные темы. Можно задавать в описании к постам вопрос, чтобы пользователи отвечали на них в комментариях. Это повысит активность.
- Диалог с подписчиками. Это можно сделать в формате Сториз, создавая какие-то опросы, голосовалки в формате: «Да/Нет». Также очень эффективно отвечать на комментарии под постами. Независимо от того, негативные они или положительные, необходимо держать лицо, не опускаться до уровня провокаторов.
- Реклама. Ее можно самостоятельно настроить, если переключиться на бизнес-аккаунт. Она может высвечиваться в Ленте или Сториз у потенциальной целевой аудитории.
- Организация конкурсов и розыгрышей, где условием является подписка, репост. Это тоже привлечет новых подписчиков. Главное, конкурсы должны быть честными с настоящими призами.
- Участие в гивах. Это тоже приносит неплохой прирост.
Но мало просто привлечь подписчиков.
Важно заинтересовать их, чтобы они остались на странице, с удовольствием читали ее, ждали новых постов и новостей о продукции.