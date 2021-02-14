Как делается продвижение бизнеса в Инстаграм
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Как делается продвижение бизнеса в Инстаграм

14 февраля 2021

Инстаграм сейчас – это не просто социальная сеть. Это один из мощнейших инструментов для продвижения бизнеса в интернете, который с одинаковым успехом могут использовать как начинающие мелкие предприниматели, так и крупные, известные бренды.

Грамотное продвижение позволит привлечь целевую аудиторию, сделать бренд или продукцию еще более узнаваемой, повысить объем продаж и чистую прибыль. На сайте раскруткаинстаграм.kz можно узнать подробнее о методах продвижения бизнеса в Instagram.

С чего начать

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Прежде всего, для своего бизнеса следует создать официальную страничку.

Некоторые используют страницу как основное место работы. У других есть свой сайт, но внимание странице в Инстаграм уделяется не меньше, потому что это отличный способ для прямого диалога с потенциальной и действующей целевой аудиторией, трансляции новостей, информирования о новых акциях, скидках и не только.

Прежде чем начать активное продвижение, подразумевающее финансовые траты, необходимо заполнить страницу контентом, чтобы потенциальным читателям можно было найти хотя бы минимум информации о бренде, продукте. Не стоит продвигать страницу, которая создана «вчера».

Это может вызвать подозрения и недоверие.

Как продвигать бизнес в Инстаграм

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Существует огромное количество инструментов.

Наиболее эффективные:

  • Активное ведение своего аккаунта. Необходимо регулярно публиковать новые посты и Сториз. Они должны быть тематические, либо на какие-то общие, но интересные темы. Можно задавать в описании к постам вопрос, чтобы пользователи отвечали на них в комментариях. Это повысит активность.
  • Диалог с подписчиками. Это можно сделать в формате Сториз, создавая какие-то опросы, голосовалки в формате: «Да/Нет». Также очень эффективно отвечать на комментарии под постами. Независимо от того, негативные они или положительные, необходимо держать лицо, не опускаться до уровня провокаторов.
  • Реклама. Ее можно самостоятельно настроить, если переключиться на бизнес-аккаунт. Она может высвечиваться в Ленте или Сториз у потенциальной целевой аудитории.
  • Организация конкурсов и розыгрышей, где условием является подписка, репост. Это тоже привлечет новых подписчиков. Главное, конкурсы должны быть честными с настоящими призами.
  • Участие в гивах. Это тоже приносит неплохой прирост.

Но мало просто привлечь подписчиков.

Важно заинтересовать их, чтобы они остались на странице, с удовольствием читали ее, ждали новых постов и новостей о продукции.



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