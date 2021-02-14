Как делается продвижение бизнеса в Инстаграм

Инстаграм сейчас – это не просто социальная сеть. Это один из мощнейших инструментов для продвижения бизнеса в интернете, который с одинаковым успехом могут использовать как начинающие мелкие предприниматели, так и крупные, известные бренды.

Грамотное продвижение позволит привлечь целевую аудиторию, сделать бренд или продукцию еще более узнаваемой, повысить объем продаж и чистую прибыль. На сайте раскруткаинстаграм.kz можно узнать подробнее о методах продвижения бизнеса в Instagram.

С чего начать

Прежде всего, для своего бизнеса следует создать официальную страничку.

Некоторые используют страницу как основное место работы. У других есть свой сайт, но внимание странице в Инстаграм уделяется не меньше, потому что это отличный способ для прямого диалога с потенциальной и действующей целевой аудиторией, трансляции новостей, информирования о новых акциях, скидках и не только.

Прежде чем начать активное продвижение, подразумевающее финансовые траты, необходимо заполнить страницу контентом, чтобы потенциальным читателям можно было найти хотя бы минимум информации о бренде, продукте. Не стоит продвигать страницу, которая создана «вчера».

Это может вызвать подозрения и недоверие.

Как продвигать бизнес в Инстаграм

Существует огромное количество инструментов.

Наиболее эффективные:

Активное ведение своего аккаунта. Необходимо регулярно публиковать новые посты и Сториз. Они должны быть тематические, либо на какие-то общие, но интересные темы. Можно задавать в описании к постам вопрос, чтобы пользователи отвечали на них в комментариях. Это повысит активность.

Диалог с подписчиками. Это можно сделать в формате Сториз, создавая какие-то опросы, голосовалки в формате: «Да/Нет». Также очень эффективно отвечать на комментарии под постами. Независимо от того, негативные они или положительные, необходимо держать лицо, не опускаться до уровня провокаторов.

Реклама. Ее можно самостоятельно настроить, если переключиться на бизнес-аккаунт. Она может высвечиваться в Ленте или Сториз у потенциальной целевой аудитории.

Организация конкурсов и розыгрышей, где условием является подписка, репост. Это тоже привлечет новых подписчиков. Главное, конкурсы должны быть честными с настоящими призами.

Участие в гивах. Это тоже приносит неплохой прирост.

Но мало просто привлечь подписчиков.

Важно заинтересовать их, чтобы они остались на странице, с удовольствием читали ее, ждали новых постов и новостей о продукции.