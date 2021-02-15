SMM-продвижение: как работает и кому подходит

Сегодня SMM-продвижение является эффективным инструментом для увеличения продаж, привлечения новых клиентов и создания положительного имиджа бренда. Именно поэтому SMM должны заниматься абсолютно все компании, стремящиеся сделать свой бизнес прибыльным.

Что такое SMM?

Чтобы понять суть SMM, достаточно расшифровать эту аббревиатуру. В переводе с английского она означает «маркетинг в социальных сетях».

Следовательно, SMM – это комплекс мероприятий, направленных на взаимодействие с потенциальными клиентами в популярных мессенджерах и соцсетях. SMM продвижение в Уфе позволяет рассчитывать на повышение узнаваемости бренда, увеличение количества продаж за счет привлечения новых клиентов, формирование лояльности у целевой аудитории и создание положительного имиджа.

К тому же SMM-продвижение позволяет рассчитывать на хороший и лояльный трафик. Воспользовавшись этим инструментом, можно получить аудиторию, которая будет реально заинтересована в продвигаемом продукте.

Впоследствии хороший трафик трансформируется в продажи и прибыль.

SMM также дает возможность получить обратную связь с клиентами. Работа с социальными сетями позволяет своевременно реагировать на негативные отзывы и даже извлекать из этого выгоды.

Например, своевременное решение проблемы клиента, оставившего негативный отзыв, может быть эффективнее десятков положительных комментариев.

Еще один плюс SMM заключается в том, что такой способ продвижения делает компанию известной и популярной. Подобный эффект достигается за счет того, что практически вся активная и платежеспособная аудитория пользуется социальными сетями.

Кому необходимо SMM-продвижение?

Сегодня любая компания должна иметь официальную страницу в социальных сетях.

Если такой страницы нет, можно утверждать, что данная организация безнадежно проигрывает своим конкурентам. При этом стоит заметить, что наличие страницы в соцсетях актуально не только для коммерческих организаций, но и для государственных или муниципальных учреждений.

Если говорить конкретнее, то SMM-продвижение понадобится небольшим и средним компаниям, которые специализируются на продаже одежды, бытовых товаров, аксессуаров и прочей подобной недорогой продукции.

Без SMM не обойтись и организациям, которые предоставляют услуги физическим лицам. Речь о юридических компаниях, салонах красоты, ремонтных бригадах и т.д. Еще одна сфера, в которой SMM играет важную роль – общественное питание. Кафе, рестораны, бары, фаст-фуды и прочие заведения общепита в обязательном порядке должны быть представлены в социальных сетях.