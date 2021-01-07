Как делается перетяжка руля кожей

Нередко возникает ситуация, когда вследствие длительной эксплуатации рулевое колесо автомобиля уже далеко не так удобно и приятно вследствие истершейся за долгие годы обивки.

Ситуацию реально исправить, если ответственно подойти к вопросу и осуществить перетяжку руля, используя качественную кожу и пользуясь проверенной методикой. Качественную перетяжку руля кожей выполнят специалисты автоателье car-expert.com.ua.

Главное о технологии

Необходимо приобрести нужное количество материала, а для этого важно правильно произвести замеры. Когда в цифрах нет сомнений, приобретается натуральная кожа, специально предназначенная для использования в автомобильных салонах.

Далее важно выбрать один из четырех вариантов швов. Они все достаточно качественные, и выбирать стоит, исходя из своих эстетических предпочтений, а также из практического опыта. Последний важен потому, что кому-то уже настолько привычен конкретный шов, что для них он точно будет предпочтителен.

Бывают ручной одноигольный, японский двухигольный, машинный швы, а также шов Mercedes, BMW. Конечно, выкройка делается под конкретный руль, который предварительно снимается с авто.

Рулевое колесо не будет возвращено на место до тех пор, пока работы не будут выполнены. Кстати часто выкройку делают на самом руле, а не руководствуясь какими-то замерами. И зачастую, это более удобно, быстро и дешево, так что такой вариант – приоритетный.

Нюансы

Дело в том, что натуральная кожа может по-разному тянуться в двух разных участках. Каждое рулевое колесо оригинально, по крайней мере, если говорить об автомобилях разных моделей. Вот почему и предпочитают обычно делать выкройку на руле.

Если у рулевого колеса присутствует заводской подогрев, то на его перетяжку уйдет больше времени, однако она вполне реальна. Кстати, если не устраивает толщина руля, можно увеличить ее в процессе, что потребует несколько больше материала, но не сделает работы значительно труднее.

Для того чтобы осуществить перетяжку руля кожей не потребуется много времени, сил и средств. Конечно, если все делать правильно. Ну а если совсем некогда, то можно обратиться к тем, кто занимается этим на профессиональной основе.

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