Как делается печать на футболках и какие есть виды печати

Футболки современными фирмами могут производиться для разнообразных торговых марок. При этом на них может наноситься логотип. Помимо этого, дизайн изделия также бывает самым различным.

Стоит отметить, что наноситься печать на футболку может разными методами. От этого будет зависеть стоимость футболки с логотипом, а также продолжительность эксплуатации и качество самой печати.

Разновидности

Есть несколько наиболее распространённых способов печати на футболках. Одной из таковых считается трафаретная печать. Он считается наиболее бюджетным и оптовым вариантом, тираж которого может колебаться в пределах 50 и более единиц. На футболке появляется изображение, которое устойчивое к износу.

Это могут быть одноцветные макеты либо же полноцветные стойкие макеты. Если тираж будет более 200 единиц, то себестоимость получится относительно низкой. Именно благодаря этой особенности метод получил широкое распространение.

При использовании этого метода применяют водные и пластизолевые краски. При этом могут присутствовать такие эффекты, как металлизирование или же всплески, глиттеры или же вытравливание.

Стоит отметить, что нанести правильно печать на футболку является непростой задачей. Но результат порадует многих владельцев футболок с трафаретной печатью.

Вышивка к печати не относится. Но стоит заметить, что на тканях её очень часто применяют наряду с шелкографией. Благодаря этому футболка приобретает креативность и более привлекательный дизайн.

При сублимированной печати на синтетическую ткань светлого окраса изображение сперва переносится на специальную бумагу, которая является промежуточным носителем, а после непосредственно на изделие под воздействием термопресса.

Краска при этом под влиянием повышенного температурного режима с поверхности бумаги испаряется, проникая в волокна материала и окрашивая их в определённый окрас.

Принтерная печать производится при помощи специального принтера струйного типа, который способен печатать на текстиле. Но чтобы краситель лучше закрепился на поверхности материала, рекомендовано произвести дополнительную предварительную обработку с помощью специально предназначенного раствора.

Помимо этого применяются разнообразные трансферы: производные от шелкографии или же печать на офсетной машине, вырезание из термоплёнки. При этом для закрепления рисунка на футболке применяется специальный термоклей.