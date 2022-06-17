Как делается печать каталогов в типографии

В последнее время многие компании, частные лица и предприниматели, которые заинтересованы в продвижении собственной продукции, услуг, довольно часто подготавливают каталоги.

И для этого они обращаются в типографии, предлагающие печать каталогов. Но для того чтобы понимать, как правильно сотрудничать, нужно изучить некоторые тонкости.

Какие виды каталогов доступны

Перед тем как обратиться в типографию для заказа каталога, следует определиться с приемлемым видом каталога.

Для этого нужно заранее определиться с несколькими параметрами.

Особенности формата.

Уровень качества.

Плотность используемой для изготовления бумаги.

Численность цветов, которая может быть использована.

Особенности крепления.

Чтобы достичь привлекательного результата, профессионалы используют различные подходы и методики.

Подобные действия следует осуществлять с учетом установленных требований.

Какие способы печати используют

Хотя сейчас есть множество разнообразных способов, в большинстве случаев применяется офсетная печать.

Столь активное использование данной технологии обусловлено тем, что можно осуществлять печать довольно большого количества каталогов и других документов, затрачивая при этом минимальное количество средств.

Для реализации поставленной задачи профессионалы пользуются специально подготовленным оборудованием. Оно выделяется многофункциональностью и удобством использования. Подобный подход избавляет от сложностей.

Цифровая печать

Еще одна довольно популярная технология – это цифровая. Отличительная особенность данной методики заключается в том, что можно пользоваться довольно большим количеством цветов. Среди дополнительных положительных качеств, которыми выделяется данная технология, можно выделить еще несколько.

Тираж может быть относительно небольшим. Но каждый каталог имеет уникальное оформление, что делает его еще более привлекательным.

При необходимости может пользоваться переменная печать.

Корректировать ранее созданные макеты могут непосредственно клиенты. Они могут вносить правки, корректировать ранее созданные модели.

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами каталогов, а также продемонстрировать все преимущества продукции либо же услуг, следует обращаться лишь в проверенную типографию. Только в этом случае можно исключить вероятность возникновения проблем и сложностей.