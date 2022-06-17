Как делается печать каталогов в типографии
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Как делается печать каталогов в типографии

17 июня 2022

В последнее время многие компании, частные лица и предприниматели, которые заинтересованы в продвижении собственной продукции, услуг, довольно часто подготавливают каталоги.

И для этого они обращаются в типографии, предлагающие печать каталогов. Но для того чтобы понимать, как правильно сотрудничать, нужно изучить некоторые тонкости.

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Какие виды каталогов доступны

Перед тем как обратиться в типографию для заказа каталога, следует определиться с приемлемым видом каталога.

Для этого нужно заранее определиться с несколькими параметрами.

  • Особенности формата.
  • Уровень качества.
  • Плотность используемой для изготовления бумаги.
  • Численность цветов, которая может быть использована.
  • Особенности крепления.

Чтобы достичь привлекательного результата, профессионалы используют различные подходы и методики.

Подобные действия следует осуществлять с учетом установленных требований.

Какие способы печати используют

Хотя сейчас есть множество разнообразных способов, в большинстве случаев применяется офсетная печать.

Столь активное использование данной технологии обусловлено тем, что можно осуществлять печать довольно большого количества каталогов и других документов, затрачивая при этом минимальное количество средств.

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Для реализации поставленной задачи профессионалы пользуются специально подготовленным оборудованием. Оно выделяется многофункциональностью и удобством использования. Подобный подход избавляет от сложностей.

Цифровая печать

Еще одна довольно популярная технология – это цифровая. Отличительная особенность данной методики заключается в том, что можно пользоваться довольно большим количеством цветов. Среди дополнительных положительных качеств, которыми выделяется данная технология, можно выделить еще несколько.

  • Тираж может быть относительно небольшим. Но каждый каталог имеет уникальное оформление, что делает его еще более привлекательным.
  • При необходимости может пользоваться переменная печать.
  • Корректировать ранее созданные макеты могут непосредственно клиенты. Они могут вносить правки, корректировать ранее созданные модели.

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами каталогов, а также продемонстрировать все преимущества продукции либо же услуг, следует обращаться лишь в проверенную типографию. Только в этом случае можно исключить вероятность возникновения проблем и сложностей.



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