Как делается изготовление сайта-визитки?

Несмотря на популярность лэндингов, остаются ситуации в бизнесе и предпринимательстве, когда в большей степени подходит сайт-визитка. К таким площадкам выдвигается минимум требований. Изготовление сайтов осуществляют, как профессионалы, так и «доморощенные» веб-дизайнеры. Действительно, в публичном доступе находится всё необходимое, чтобы площадку в сети сделать самостоятельно. Однако, сайт-визитка предоставляет не только искомую информацию, но и репрезентует владельца. Важность оригинальности невозможно недооценить. Изготовление сайта в этой фирме избавит от самостоятельного решения задачи и потери времени.

К разработке сайтов применимо множество подходов. Никто не запрещает писать сайт с нуля. Однако в целях экономии времени и ресурсов большей популярностью пользуются готовые движки с последующей установкой шаблонов, а также конструкторы сайтов.

Преимущества конструктора сайтов

Если Вы пойдёте по этому пути, придётся пройти через следующие этапы:

оплата полного функционала конструктора;

формирование визуального облика сайта посредством интерфейса драг-энд-дроп;

сохранение и копирование полученного автоматически сгенерированного кода.

Далее придётся самостоятельно искать хостинг и размещать на нём сохранённый код. На самом деле подобрать хостинг для сайта-визитки не так просто, как может показаться изначально.

Важно, чтобы визитка была доступна в режиме 24/7. Однако хостеры с высоким аптаймом никогда не были дешёвыми.

Главный минус конструктора заключается в том, что пользователь всё же должен иметь базовые представления о принципах работы веб-сайтов, структуре сети, протоколах и т.д.

Стоит ли использовать готовые движки?

Этот метод в создании сайтов наиболее распространён. Движки есть, как платные, так и бесплатные. Естественно, последние обладают большей распространённостью. Ярким примером может служить Wordpress.

У популярности есть две стороны – исходный код открыт, поддержку осуществляет огромное количество разработчиков; чем популярнее IT-продукт, тем менее он защищён.

Действительно, создать свой сайт-визитку на Wordpress можно. Это достаточно просто. Нужно лишь выполнить установку (интерфейс прост и понятен). Нередко хостинг-провайдеры уже включают означенную услугу в оплату.

Далее потребуется лишь установить приемлемый шаблон и заполнить его собственной информацией.

Однако, обеспечивать безопасность созданной площадке придётся самостоятельно. Обыватели ошибочно полагают, что взлом сайтов осуществляет команда хакеров. На самом деле чаще всего взлом происходит автоматизировано (вредоносным ПО) с целью последующего вымогательства денег.

В видео даётся инструкция по созданию сайта-визитки за 15 минут: