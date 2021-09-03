Как делается демонтаж деревянных домов

При всех своих достоинствах деревянные строения (дома, дачи, хозяйственные постройки) со временем приходят в негодность, что требует их демонтажа и удаления с территории.

Решение этой задачи требует проведения определённых работ с привлечением техники, инструмента и специалистов. Объём и порядок проведения таких демонтажных работ зависит от размера и конструкции деревянного сооружения, его места расположения и климатических условий.

Порядок проведения работ

Порядок проведения работ по демонтажу деревянного дома состоит из следующей последовательности операций:

Выбор сезона (времени года) в которое необходимо начать подобные работы. Специалисты советуют приступать к разборке дома в зимнее время. На этом этапе производят демонтаж внутренней и внешней отделки. В этом случае к основным работам можно приступить в весеннее и летнее время.

На следующем этапе приступают к разбору кровли. Для этого может понадобиться подъёмное оборудование или кран, для снятия наиболее тяжёлых конструкций.

После разбора кровли производят демонтаж потолочных перекрытий. Особенности этих работ связаны с их диаметров и весом.

Затем приступают к разбору стен. Специфика этих демонтажных работ обусловлена материалом, из которого был сложен деревянный дом. Это может быть: оцилиндрованный кругляк, брус, или специальные щиты. Наибольшую трудность вызывает разборка деревянного дома сложенного из круглых брёвен большого диаметра. Они имеют крупные габариты и достаточно большой вес. При демонтаже щитового дома следует помнить, что крепление щитов и стеновых перекрытий в таких домах осуществляется с помощью металлических скоб или гвоздей большого диаметра. Поэтому необходимо иметь инструмент, с помощью которого их можно извлечь. В случае невозможности разрезать конструкцию на несколько частей.

На завершающем этапе производят демонтаж фундамента и очистку площадки от строительного мусора.

Необходимое оборудование и инструменты

Наиболее оптимальным методом демонтажа является привлечение специалистов со строительной техникой.

Они могут предоставить:

Подъёмное оборудование (кран, манипулятор и т.д.);

Экскаватор или трактор с навесным оборудованием;

Пневматический инструмент, например, отбойный молоток.

При ручной разборке дома потребуется:

Кувалда;

Лом;

Топоры различных размеров;

Молотки;

Стамески;

Гвоздодёры.

Полный перечень необходимого оборудования и инструментов зависят от материала, из которого собраны все элементы деревянного дома и его конструктивных особенностей.