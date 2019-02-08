Как быстро взять кредит

Возникающие в жизни непредвиденные ситуации, вынуждают людей в срочном порядке искать денежные средства, чтобы оплатить необходимые услуги или приобрести какой-либо товар. Занять деньги у людей своего круга часто бывает невозможно. Выход один — оформить потребительский кредит наличными.

Банковские учреждения и микрокредитные организации предоставляют своим клиентам разнообразные кредиты, благодаря которым становится возможным оперативно решить проблему поиска денег. Подробнее об условиях и кредитных ставках можно узнать, пройдя по ссылке: https://smscredit.eu/.

Особенности потребительского кредитования

Экспресс-кредит — наиболее оптимальный кредитный продукт, который можно оформить в течение получаса, в случае острой потребности в денежных средствах. Чтобы его оформить, потребуется следующий перечень документов:

паспорт;

один из перечисленных документов: ИНН, военный билет, водительское удостоверение.

Документы, подтверждающие доход, обычно не требуются. Кредитная ставка устанавливается индивидуально для каждого клиента. На ее размер существенно влияет рейтинг кредитной истории клиента. Минимальный размер ставки обычно 25 — 30 %.

Стандартный потребительский кредит

Если срочность поиска денег не критическая и возможно подождать несколько дней, выгоднее оформить стандартный потребительский кредит.

Преимущество такого банковского продукта — оформление займа ссуды на более длительный период и уменьшение процентной ставки. Но в данном случае список запрашиваемых банком документов будет длиннее:

паспорт гражданина Российской Федерации;

второй документ — на выбор: ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение, военный билет.

справка о получаемом доходе.

Выбирая банк для оформления потребительского кредита, следует внимательно изучить период предоставления кредита, размер максимальной суммы, кредитную ставку, особенности страхового полиса, возможность досрочного погашения и другую информацию. Все это возможно прочитать на официальных сайтах банков и микрокредитных организаций.

Если рассматривать кредитный продукт с точки зрения срочной финансовой помощи, то несомненно, лучше рассматривать получение экспресс-кредита. Объясняется это минимумом требуемых документов и быстрым принятием положительного решения финансовым учреждением. Кредит обычно предоставляется через 20 — 30 минут после одобрения. Но из-за такой скорости процентная ставка заметно увеличивается.