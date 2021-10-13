Как быстро набрать живых подписчиков в инстаграме

Инстаграм – одна из наиболее популярных в мире социальных сетей. Миллионы пользователей со всего Земного шара ежедневно выкладывают сюда фото и видео. Здесь можно найти как развлекательный, так и полезный контент.

Более того, некоторые пользователи инстаграм затрагивают и привлекают внимание общественности к действительно важным темам и мировым проблемам экологии.

Зачем пользователю инстаграм живая аудитория?

Инстаграм-блог – это не только способ поделиться с окружающими своей жизнью.

Блог в этой соц.сети можно монетезировать – продавать через него рекламу, раскручивать личный бренд. Многие магазины, мастера хэнд-мейд и т.д. Создают страницы в инстаграм для продажи своих товаров и продвижения магазина.

Чем больше живой аудитории подписано на аккаунт, тем больше вероятность продажи товара/услуги (включая рекламу).

Стоимость рекламы у блогеров-миллиоников очень высока. Личный бренд также гораздо легче продвигать с большим количеством подписчиков.

Живые подписчики создают активность в комментариях, ставят постам отметки «мне нравится», отправляют реакции на сторис, пишут в директ, делают репосты и т.д. – все это увеличивает популярность блога, помогает выйти в ТОП.

Благодаря такой активности новые подписчики сами находят блогера, то есть рост аудитории происходит уже органически, без колоссальных затрат на рекламу. Однако же, чтобы раскрутить блог в инстаграм, придется вложить в него много денег. Заказать подписчиков в инстаграм по выгодной цене можно в сервисе https://getlike.io/.

Как набрать живую аудиторию в инстаграм?

Большое число живых, активных подписчиков в инстаграм-блоге – это ежедневный труд блогера и вложение финансовых средств.

Чтобы набрать живую аудиторию в инстаграм и удержать ее, нужно следовать таким принципам:

Регулярно выкладывать интересный контент. Логичнее всего – выбрать нишу и делать контент, направленный на целевую аудиторию. Так, есть блогеры, рассказывающие о счастливом материнстве, заработке в сети, видеографии, принятии себя, религии, проблемах экологии и т.д.;

Использовать только качественные фотографии для соц.сети и видео;

Продвигать свою страницу – покупать рекламу у других блогеров, использовать таргет, участвовать в гивах (подойдет только для крупных блогеров) и т.д.;

На сегодняшний день также есть различные сторонние сайты, которые помогают начинающим блогерам набрать живых подписчиков в инстаграм. Услуги таких сайтов платные, то есть владелец аккаунта соц.сети платит сайту за привлечение аудитории, а сайт, в свою очередь, платит подписчикам за переходы по ссылкам, отметки «мне нравится», подписки, комментарии и т.д.

Стоит отметить, что такие сайты, с одной стороны, помогают в раскрутке блогов, а с другой стороны – дают возможность подработки, например, для школьников или студентов.