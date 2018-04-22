Качественный перевод с иностранного на иностранный

Осуществление внешнеэкономической деятельности в той или иной степени требует контактов с зарубежными контрагентами на иностранном языке.

Хорошее знание английского языка во многих случаях помогает, тем не менее, практика показывает, что этого недостаточно.

Дело в том, что не все специалисты в Харькове и за пределами Украины знают английский язык и используют его для общения в личной и деловой сфере. Кроме того, законодательство каждой страны требует исполнения документов на национальном языке.

Это требование относится как к внутренним документам компаний, например, используемым в бухгалтерском учёте и отчётности (счета и др.), но также и к внешнеторговым документам (заказы, контракты), а равно документам, сопровождающим товары.

В деловой сфере зачастую возникают ситуации, когда необходимо перевести сертификаты, инструкции, письма, и иные официальные документы государственных органов и субъектов хозяйствования.

Компания «Глобал ЮА» организовала собственное бюро переводов, которое занимается переводами деловых и личных документов по заказу организаций, предпринимателей и граждан.

В настоящее время мы реализуем переводы с английского, немецкого, итальянского, литовского, польского языков, а также переводим документы в Харькове на указанные языки.

Деятельность компании главным образом ориентирована на представителей малого предпринимательства, тем не менее, также приглашаем к сотрудничеству специалистов крупных компаний и граждан. Будем рады помочь в каждой ситуации, где требуется качественная услуга перевода.

Руководство компании и некоторые специалисты «Глобал ЮА» начинали свою предпринимательскую деятельность как переводчики, работали в этой сфере 5 и более лет.

Благодаря этому накоплен большой опыт переводов, мы знаем, каким должен быть хороший перевод с иностранного языка, и на иностранный язык.

При осуществлении переводческих услуг предлагаем простые условия. Наши услуги не содержат скрытых платежей. Стоимость перевода зависит от объёма текста, представляемого для перевода (1 условная страница равна 1800 знакам с пробелами), а также от сложности текста.

Когда мы переводим на иностранный язык, то не взимаем оплату за вычитку носителем, потому что качественно выполненный перевод по умолчанию должен быть выполнен практически на уровне носителя языка.

Как правило, мы не взимаем дополнительную оплату за форматирование, при переводе большинства текстов автоматически делаем их форматирование подобно оригиналу.

Далее на видео вы можете ознакомиться с нюансами при изучении английского языка.