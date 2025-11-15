Качественная печать фотокниг в Ставрополе от компании Мастерфото
Качественная печать фотокниг в Ставрополе от компании Мастерфото

15 ноября 2025

Компания из Ставрополя Мастер Фото, официальный сайт которой располагается по следующему адресу в сети интернет https://masterfotobook.com/, оказывает услуги по печати фотокниг и других печатных изделий.

image

В нашей стране огромное число праздников и памятных дат. Вместе с общими для всей страны праздничными датами, у всех имеются и собственные праздники. В эти дни мы принимаем поздравления, либо сами поздравляем своих друзей и любимых людей. Это и Дни рождения, и юбилеи, и просто памятные даты, которые оказали влияние на жизнь и судьбу. Такие моменты праздника хочется оставить в память как можно дольше.

А для этого нет лучшего решения как запечатлеть яркое жизненное событие на фото. Такие фото потом собираются в фотокниги. В независимости от того заказываете вы фотокнигу в компании Мастер Фото для себя или для своего родственника на память, это очень качественное изделие, которое будет всегда рядом с вам.

Фотокнига будет напоминать вам о праздничных моментах вашей жизни с самыми близкими людьми.

Ассортимент фотокниг в компании Мастер Фото

Фотокнига – это непреходящая классика по многим причинам.

Она передается от отцов сыновьям и внукам. Это та вещь, которая хранится в доме десятилетиями, а в некоторых семьях и столетиями. В компании Мастер Фото огромный ассортимент фотокниг. Все фотокниги изготовления компании можно разделить на четыре группы:

1. «ЭКОНОМ». С обложкой из бумаги с нанесенным на поверхность лаковым покрытием или без такого покрытия. Торец фотокниги открыт. Разворот: фотопечать на специальной матовой бумаге. В некоторых случаях по желанию клиента можно скруглить уголки фотокниги.

2. «ПРЕМИУМ». Это изделие в книжном переплете. Внутренняя часть изделия изготовлена посредством обычной фотопечати. Развернуть листы книги можно на 180 градусов. Могут быть с картонным уплотнением в 1-2 слоя.

3. «ПОЛИГРАФИЯ БАБОЧКА». Изделие печатается на полиграфическом оборудовании. Переплет книжного типа. Развороты скреплены друг с другом по модели «бабочка». По желанию заказчика могут уплотняться 1-2 слоем картона. Отличается самой выгодной стоимостью. По этой причине обладает повышенным спросом.

4. «ПОЛИГРАФИЯ ПРИНТБУК». Обладает книжным переплетом. Внутренняя часть фотокниги изготавливается на полиграфическом оборудовании.



