Из чего сделано ДВП и какой краской его покрасить

Древесно-волокнистая плита является очень востребованным материалом на современном строительном рынке. Производится она из древесных отходов сухим либо же мокрым способом. По выгодным ценам ДВП в Тернополе предлагает строительный магазин https://ternopil.kub.in.ua/pylomaterialy/dvp-i-dsp/.

В процессе изготовления используют опилки либо же щепу. Именно они занимают большую долю материала. В начале проведения процесса щепу обрабатывают. Лишь после этого её подвергают раскладке с последующим прессованием.

Щепу промывают для удаления из неё щебня и песка, глины и мусора крупного размера. Когда она немного просохнет, то производят сепарацию магнитом. Благодаря подобной процедуре устраняются частицы металла.

После сырьё направляется в специальную машину, где размалываются волокна. А уже оттуда материал поступает в дефибриллятор для соединения волокон с парафином и смолами.

Для мокрого метода следует соблюдать соотношения массы концентрата. Определённая её часть в специальном бункере проклеивается веществами с водоотталкивающими свойствами. Масса после этого идёт на отлив листа.

Поступление концентрата дозируется регуляторами. При этом плотность должна быть равной а поступаемая на ковёр масса – равномерной. Ковёр далее направляется к прессу.

Действие многоуровневой машины периодично. Благодаря этому плита получается ровной. В мокром методе прессования производится обогрев плиты мокрой водой.

Продолжительность цикла прессования не должна превышать 11 минут. При этом температурный режим составляет 210 – 230 градусов. Но подобный метод затратный.

Именно по этой причине чаще всего используют сухой метод. Волокна на подготовительной стадии просушивают и помещают на сетку. После к ним добавляют смолы и иные компоненты, ковёр отправляют на пресс для сжатия. Раскраивают цельное полотно по габаритам, а после вновь помещают заготовки под пресс.

Окрашивание

Перед окрашиванием стоит довести материал до определённого показателя влажности. Наносят краску только с глянцевой стороны материала. Специалисты уверяют, что окрашивать ДВП можно любой эмалью.

Но рекомендуется отдавать предпочтение сверхтвёрдым разновидностям. Благодаря им у ДВП будет максимальная устойчивость к износу. Также можно воспользоваться алкидными или же масляными красками (как альтернатива).

Не нужно приобретать для ДВП краску водоэмульсионную, так как адгезия очень плохая. Это обусловлено присутствием парафина в составе плиты, который отталкивает воду. Помимо этого, можно применить для отделки и декоративный лак.