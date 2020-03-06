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Из чего сделана пищевая фольга и какой толщины бывает

6 марта 2020

Те, кто умеет и любит готовить разнообразные блюда, рано или поздно сталкиваются с необходимостью применить фольгу пищевую. Однако прежде, чем использовать этот материал, важно ознакомиться с тем, из чего он делается и какой бывает толщины.

Из чего изготавливается пищевая фольга

Задача такого материала в том, чтобы сохранять аромат блюда во время запекания. Если же фольга используется еще и при хранении, то она не позволяет запаху распространяться, например, по холодильнику. К тому же, она предохраняет блюдо от негативных процессов, которым подвергаются ничем не защищенные продукты в той же холодильной камере.

Вот почему для изготовления такой фольги применяют пищевой алюминий. Материал отличается надежностью и при этом неплохо меняет форму без критической деформации. То есть, можно спокойно обернуть кусок мяса, будь это мясо птицы или мясо рыбы, и на фольге не будет возникать трещин, отверстий и других негативных явлений.

К тому же, важно отметить и то, что, по мнению многих, в отличие от пластика алюминий не наносит такого вреда окружающей среде. Как бы ни была хорошо налажена переработка мусора и раздельный его сбор, изначальная экологичность или относительная экологичность материала всегда будет важна.

Какой толщины бывает такая фольга

Существует множество вариантов этого изделия, которые различаются по толщине. Разнообразие обусловлено тем, что в разных случаях требуется и разный материал. Если одно мясо дает немного жидкости в процессе приготовления, то с другим все может быть иначе. И потребуется более толстая фольга.

Толщина может составлять девять, одиннадцать, четырнадцать микрометров, и это далеко не все возможные варианты. Для того чтобы понять, какая толщина будет оптимальна в конкретном случае, важно учесть, что рекомендуют создатели того или иного рецепта.

Дело не только в том, сколько «сока» выделяет какое-то мясо. Есть множество других факторов, известных лишь мастерам кулинарного искусства. Вот почему при самостоятельном выборе толщины фольги можно легко ошибиться и не получить желаемого результата.

Зная особенности пищевой фольги, можно определиться с тем, целесообразно ли ее использовать. Это необходимое средство для приготовления многих блюд. Главное – соблюдать технологию, и тогда пищевая фольга станет отличным помощником на кухне.



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