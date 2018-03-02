Из чего можно сделать объемные буквы

Реклама и праздничные мероприятия очень часто нуждаются в использовании громадных надписей, которые будут заметны издалека. Решают эту проблему различными способами.

Объемные буквы являются одним из самых популярных вариантов, так как отличаются простотой и практичностью. Ознакомиться с технологией изготовления таких изделий можно на специализированных сайтах.

Простые варианты

Объемные буквы сегодня используются практически везде от создания вывесок до оформления свадеб. Изготовить их можно из различных материалов, среди которых самыми простыми и доступными являются:

картон. Буквы из этого вещества используют только в сухую погоду или непосредственно в помещении. Материал отличается податливостью, но при этом его легко повредить физическими воздействиями;

пенопласт. Данный продукт многие используются для создания букв в домашних условиях. Для получения качественных изделий используют пенопласт высокой плотности. Он намного лучше режется, что позволяет получить буквы с нужной точностью. Изделия из такого вещества это прекрасный и долговечный вариант, который можно эксплуатировать в различных условиях.

Универсальные материалы

Объемные буквы очень часто эксплуатируются на улице, поэтому они должны выдерживать различные климатические условия. Сегодня решить такую задачу можно с помощью нескольких материалов:

ПВХ пластик. Вещество используется для создания букв для интерьерных решений. Отличается материал долговечностью и невысокой стоимостью. Но не всегда с помощью такого пластика можно добиться качественного и уникального дизайна. Акриловое стекло. Материал придает буквам благородство и богатый дизайн. Одним из преимуществ стекла можно считать высокую светопропускную способность. Буквы из него можно очень часто встретить в наружной рекламе. Дополняют их различными световыми лампочками, которые придают уникальный стиль. Металл. Сегодня все чаще для решения таких задач применяют обычный алюминий. При правильной обработке он долго сохраняет свой внешний и вид. Также материал легко обрабатывается, что позволяет получать буквы различной формы. Акриловый камень. Используют его довольно редко. Но он позволяет придавать буквам приятный дизайн, который не нужно дополнительно декорировать.

Изготовление объемных букв — это сложная и ответственная задача, которую следует доверять опытным специалистам.