Из чего изготавливают таблички на двери кабинетов

Большие офисы, медицинские учреждения, учебные и общественные заведения с большим количеством персонала не обходятся без разделения помещений на отдельные кабинеты.

В зависимости от ранга работников и направленности отделов, в кабинете может быть один или несколько людей. Если не выделить как-то каждый кабинет, посетитель может просто запутаться в коридорах.

Поэтому в свое время были разработаны таблички с нанесением всей необходимой информации – название отдела, ФИО людей, работающих в данном кабинете, должность работника и т.д. Офисные таблички на двери для кабинетов можно заказать на сайте https://moscowneon.ru/tablichki-na-dver.

Виды табличек на двери кабинетов

Таблички, используемые внутри помещений, можно вырезать из дерева. Также применяется стекло и тонкий пластик.

Таблички можно либо просто закрутить на стене рядом с кабинетом, или на двери. Материал позволяет делать таблички всевозможных форм, разработать оригинальный дизайн под интерьер помещений.

Также таблички можно делать постоянные и сменные.

Все зависит от предпочтений заказчика. Внешний вид и все параметры естественно нужно обсуждать заранее, выбирать оптимальный вариант из предложенных на основе концепции организации, предположительных расходов и предъявлений к качеству материала.

Материалы, применяемые в производстве табличек

От выбранного материала зависит вид работ по нанесению информации на таблички.

Это может быть пластик, акрил, металл, стекло и т.д.

Пластиковые таблички довольно легкие и негабаритные, для нанесения информации используется гравировка, либо клеится специальная пленка с данными;

Акриловые таблички также делаются с помощью гравировки и пленки, можно использовать инкрустацию, применять разную цветовую гамму;

Таблички из ПВХ изготавливают путем оклеивания пленкой либо печати на поверхности;

Алюминий и латунь придают табличке презентабельность, использовать такие таблички можно не только на двери, но и снаружи, так как материал очень прочный и износостойкий.

Выбирая тип таблички и материал для ее изготовления, в первую очередь надо понимать, что она будет нести не просто информационный характер, но и рекламный, и будет показывать стиль фирмы.

Вариантов изготовления табличек на двери кабинета очень много, нужно определиться, какую роль они будут выполнять в общем интерьере офиса для достижения наибольшего эффекта, и приступать к выбору материала и остальным этапам изготовления табличек.