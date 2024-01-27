За последние пару лет сильно выросли продажи недвижимости в ОАЭ. Россияне вошли в топ-10 покупателей недвижимости в Дубае. Рассмотрим основные преимущества инвестиций в недвижимость.

Большой выбор объектов недвижимости в ОАЭ представлен на сайте goldenbee.estate.

Коротко о ситуации

За последние несколько лет резко вырос спрос на заграничную недвижимость, в том числе на сегмент премиум.

Однако, даже с тем, что спрос вырос, предложение пока ограничено. В этой связи рост цен стал особенно ощутим.

Многие успешные люди стремятся обзавестись бизнесом в ОАЭ, а это обязывает многих иметь собственное жилье на территории Дубая.

Также есть покупатели, которые приезжают на долгострок, просто пожить, например, на зимний период. По сути это прекрасное вложение средств, потому что в любой период времени купленную недвижимость можно успешно продать.

По информации от экспертов, увеличилась доля покупок объектов на стадии строительства.

Иными словами, заметно выросла доля инвесторов.

Как инвестировать, советы

Приумножение капитала при помощи инвестиции в недвижимость Дубая — прекрасный вариант. Рассмотрим основные рекомендации в этом вопросе:

Для того, чтобы получить высокую доходность стоит рассмотреть вариант перепродажи. Когда приобретается объект либо на стадии строительства, либо после сдачи объекта с последующей перепродажей. Выгода в таком случае составляет около 30% от вложенных средств. С учетом высокой стоимости объектов — это приличные суммы.

Сдача в аренду ещё один удачный вариант. В таком случае можно рассматривать апартаменты, при чем неважно на первой береговой линии или дальше. Спрос на съемное жилье очень высок из-за высокой популярности туристов по данному направлению. Наиболее выгоден формат посуточный аренды. Здесь можно заработать порядка 15% от вложенных средств.

При выборе объекта важно изучать историю застройщика, а также насколько давно построилось здание. Если есть возможность можно пообщаться с теми, кто уже приобретал недвижимость в Дубае и в чем могут быть нюансы.

Если объект приобретается на перепродажу в строящемся жилье, то район можно выбирать новый, там где активно ведется стройка. Потому что именно здесь цены вырастут в разы. Если рассматривается вариант для сдачи в аренду, желательно выбирать центральный район, где много бизнес-центров и проводится множество тематических мероприятий.

Инвестиции в недвижимость в ОАЭ считаются наиболее выгодным вариантом, потому что спрос с каждым годом растет в геометрической прогрессии.

Большое преимущество покупки недвижимых объектов именно в Дубае обусловлено строгим контролем всех застройщиков на государственном уровне, что создает минимальные риски нарваться на недобросовестного застройщика.