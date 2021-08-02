Две украинские бегуньи вышли в финал Олимпиады-2020 в беге на 400 метров с барьерами

В финал обе бегуньи прошли благодаря лучшему времени.

Две украинские бегуньи-Анна Рыжикова и Виктория Ткачук — прошли в финал бега на 400 метров с барьерами.

В полуфинал на дистанции 400 метров с барьерами прошли две украинки — Анна Рыжикова и Виктория Ткачук. Единственной представительницей, не преодолевшей дистанцию, стала Мария Миколенко.

Обе украинки претендовали на то, чтобы пройти в финал забега на 400 метров с барьерами. Рыжикова пробежала с третьим общим временем в квалификации, Ткачук, в свою очередь, покзаала седьмой результат.

Рыжикова и Ткачук оставались в одном шаге от финала. Для этого им нужно преодолеть полуфинальную стадию — и им это удалось.

Как выступили Рыжикова и Ткачук?

В полуфиналах должны были выступить 25 спортсменок. Их разделили на три забега — во втором и третьем бежали по девять спортсменок. В финал проходили по две лучших бегуньи по итогам каждого из забегов, а также еще две с лучшим временем.

Осложнял выступление в полуфиналах дождь, который начался в Токио. В таких условиях украинкам пришлось пробежать дистанцию 400 метров с барьерами.

Первой выступила Анна Рыжикова. Главной конкуренткой была американка Сидни Маклафлин — обладательница мирового рекорда. Второй лучший результат сезона среди участниц забега был именно у украинки.

Однако финишировать второй Рыжиковой не удалось. Маклафлин выбежала забег, а второй финишировала представительница Панамы Джанна Вудрафф — по итогам забега украинка не отобралась-54.23 секунды на финише (почти на полторы секунды медленнее своего личного рекорда).

Сразу после Рыжиковой на дорожку вышла Виктория Ткачук. У нее конкуренткой была представительница Нидерландов Фемке Бол. Ткачук также финишировала третьей, позволив опередить себя не только Бол, но и американка Анна Кокрелл — 54:25 секунд.

Однако в финал отобрались обе украинки! И Анна Рыжикова, и Виктория Ткачук прошли по времени — впервые в истории Олимпиад Украина будет иметь сразу двух представительниц в финале этой дисциплины.

Что дальше

Среда, 4 августа, 05:30. Финал в забеге 400 метров с барьерами.