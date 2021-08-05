Определился соперник украинца Хижняка в финале Олимпиады-2020 по боксу

Повторение финала европейского лицензионного турнира.

Определился соперник украинского боксера Александра Хижняка в финале Олимпийских Игр в Токио по боксу в весе до 75 килограммов.

Хижняк в первом полуфинальном бою одолел филиппинца Эумира Марсьяля. Поединок между боксерами был непростым, однако украинцу после проигранных двух раундов удалось вырвать победу раздельным решением судей.

Соперника по финалу Олимпиады-2020 Хижняк должен был узнать сразу же после своего поединка. Во втором полуфинале на ринг вышли представитель ОКР — крымчанин Глеб Бакши, а также бразилец Геберт Соуза.

Украинский боксер уже встречался неоднократно с Бакши. В 2019 году украинец одолел представителя ОКР в четвертьфинале Европейских игр. Победой Хижняка закончился и бой в финале европейского лицензионного турнира в 2021 году.

По Соузы, то наивысшим достижением бразильского боксера есть бронзовая медаль чемпионата мира-2019. Однако на этот раз ему удалось выйти в финал Олимпиады-2020

По итогам двух раундов именно Соуза опережал Бакши. Три судьи отдали ему 20 баллов — соответственно, для победы в бою представителю ОКР нужен был нокаут, иначе бы раздельным решением судей победил именно представитель Южной Америки.

Однако Соуза удержал преимущество и не дал себя нокаутировать. В итоге судьи предпочли именно бразильца.

Что дальше

Финал Олимпиады-2020 по боксу в весе до 75 кг состоится в субботу, 7 августа.