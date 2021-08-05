Определился соперник украинца Хижняка в финале Олимпиады-2020 по боксу
креатив как образ жизни

Определился соперник украинца Хижняка в финале Олимпиады-2020 по боксу

5 августа 2021

image

Повторение финала европейского лицензионного турнира.

Определился соперник украинского боксера Александра Хижняка в финале Олимпийских Игр в Токио по боксу в весе до 75 килограммов.

Хижняк в первом полуфинальном бою одолел филиппинца Эумира Марсьяля. Поединок между боксерами был непростым, однако украинцу после проигранных двух раундов удалось вырвать победу раздельным решением судей.

Соперника по финалу Олимпиады-2020 Хижняк должен был узнать сразу же после своего поединка. Во втором полуфинале на ринг вышли представитель ОКР — крымчанин Глеб Бакши, а также бразилец Геберт Соуза.

Украинский боксер уже встречался неоднократно с Бакши. В 2019 году украинец одолел представителя ОКР в четвертьфинале Европейских игр. Победой Хижняка закончился и бой в финале европейского лицензионного турнира в 2021 году.

По Соузы, то наивысшим достижением бразильского боксера есть бронзовая медаль чемпионата мира-2019. Однако на этот раз ему удалось выйти в финал Олимпиады-2020

По итогам двух раундов именно Соуза опережал Бакши. Три судьи отдали ему 20 баллов — соответственно, для победы в бою представителю ОКР нужен был нокаут, иначе бы раздельным решением судей победил именно представитель Южной Америки.

Однако Соуза удержал преимущество и не дал себя нокаутировать. В итоге судьи предпочли именно бразильца.
Что дальше

Финал Олимпиады-2020 по боксу в весе до 75 кг состоится в субботу, 7 августа.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Алиса: Добрый день. Пишу вам по поводу игральных карт. На данный момент мы работаем с нашими поставщиками, но...
  • Ярослав: Я меняю через обменники с последующим выводом на банковскую карту. Комиссии там минимальные и неощутимые....
  • Михаил: Я привязал биткоин-кошелек к платежной системе Вебмани. Там можно быстро обменять крипту на любую валюту,...
  • Igor Perunov: Занимаемся возвратом средств с брокерских организаций. Опыт более 5-ти лет. Решаем любые вопросы...
  • Александр: Брал для программы SocialKit ( они же их и рекомендуют). Такого говна я не ожидал. При чеке прокси...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика