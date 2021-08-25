Чем запомнилась церемония открытия летних Паралимпийских игр в Токио.

Паралимпийские игры в Токио открыты! Во вторник, 24 августа, состоялись торжественные мероприятия, посвященные открытию Паралимпиады-2020 и старту соревнований в Токио. Церемония открытия Паралимпиады-2020 длилась примерно три часа.

Значительную часть времени занял выход участников Паралимпийских Игр — на поле Национального стадиона в Токио вышли спортсмены из 162 стран мира. Читайте также: определены знаменосцы Украины на церемонии открытия Паралимпиады-2020 открытие Паралимпиады сопровождалось фейерверками и другими торжествами, которые подготовили организаторы для празднования церемонии открытия.

AP каждая страна делегировала определенную часть спортсменов для выступлений на Паралимпийских играх. Как и на Олимпиаде-2020, каждая страна-участник выходила в сопровождении двух знаменосцев.

Арвид Украины ими стали олимпийские чемпионы по плаванию: Виктор Смирнов и Елизавета Мерешко.

Перед стартом Паралимпийских Игр сразу несколько стран по тем или иным причинам отказались от выступления на них.

В частности, из-за политической ситуации в Токио на Паралимпиаду-2020 не прибыли представители сборной Афганистана, хотя флаг этой страны также присутствовал на церемонии открытия. Участники церемонии открытия Паралимпиады-2020 были одеты в цвета национального флага.

Ярче других выглядели паралимпийцы из Малайзии. Некоторые спортсмены вышли на поле Национального стадиона с собаками — немало спортсменов на Паралимпиаде будут соревноваться в классе с нарушением зрения и в повседневной жизни нуждаются в провожатых. .

Самая большая делегация на Паралимпийских играх-2020-у хозяев соревнований Японии. На домашнем турнире выступят 255 спортсменов.

АРЦеремонію открытия Паралимпийских Игр в Токио посетил глава Международного Паралимпийского комитета Эндрю Парсонс. АРЗаключним моментом церемонии открытия стало зажжение паралимпийского огня.

В нем приняли участие три спортсмена. Паралимпиада-2020 объявлена открытой!