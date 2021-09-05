Итоговый медальный зачет Паралимпиады-2020: на каком месте финишировала Украина

Как выглядит окончательный медальный зачет Паралимпийских игр-2020. Соревновательная программа летней Паралимпиады-2020 завершена. В последний день соревнований были разыграны медали в пяти видах спорта, которые подытожили вид медального зачета и сформировали топ-10.

Всего за двенадцать дней в Токио были разыграны 539 комплектов наград, на подиум поднимались спортсмены из 86 различных стран мира. Это не рекордное количество разыгранных медалей (в Сиднее-200 было 550 наград), но рекордное количество стран, завершивших Паралимпиаду с медалями.

Читайте также: впервые в истории летних Паралимпиад самым титулованным спортсменом стал украинец сборная Украины за время выступлений в Токио получила 98 медалей-24 золотые, 47 серебряных и 37 бронзовых. Украинцы выступали в пятнадцати видах спорта, в десяти из них смогли получить награды.

Самым медальным для Украины стало плавание-43 медали (14+18+11), а на втором месте легкая атлетика — 24 (6+15+3). В то же время в стрельбе украинцы разделили первое место с Китаем по количеству медалей — шесть.

Читайте также: 43 медали, топ-4 в медальном зачете. Как выступила Украина в плавании на Паралимпиаде-2020 с общим количеством наград Украина замкнула топ-5 и показала свой второй лучший результат за время выступлений на Паралимпиадах.

А в медальном зачете завершила выступление на шестом месте, впереди Китай, Великобритания, США, ПКР и Нидерланды. Медальный зачет Паралимпиады-2020 (топ-10) Китай — 96 «золото» + 60 «серебро» + 51 «бронза» (207) Великобритания — 41+38+45 (124) США — 37+36+31 (104) ПКР — 36+33+49 (118) Нидерланды — 25+17+17 (59) Украина — 24+47+37 (98) Бразилия — 20+20+30 (72) Австралия — 21+29+30 (80) Италия — 14+29+36 (69) Азербайджан — 14+1+4 (19) Для сборной Украины — это вторая найрезульттивніша Паралимпиада по количеству медалей, но впервые с 2004 года сине-желтая сборная выпала из топ-4 медального зачета.

Последний раз именно на шестом месте украинцы финишировали в Афинах в 2004 году. В Токио-2020 Украина установила рекорд по серебряным медалям и повторила результат Пекина и Афин по количеству золотых наград.

Все выступления Украины на летних Паралимпиадах Атланта-1996: 1+4+2 (7 медалей, 44 место) Сидней-2000: 3+20+14 (37 медалей, 35 место) Афины-2004: 24+12+19 (55 медалей, 6 место) Пекин-2008: 24+18+32 (74 медалей, 4 место) Лондон-2012: 32+24+28 (84 медалей, 4 место) Рио-2016: 41+37+39 (117 медалей, 3 место) Токио-2020: 24+47+37 (98 медалей, 6 место) самые Титулованные украинцы Паралимпиады-202023 украинские атлеты получили более одной награды за время Паралимпиады-2020 в Токио. Лидерами по количеству добытых медалей стали пловцы, а Максим Крипак даже побед в «личном медальном зачете».